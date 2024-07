Eineinhalb Wochen vor dem Cupauftakt vermeldet der Floridsdorfer Athletiksport-Club einen weiteren Abgang. Mittelfeldmotor Leomend Krasniqi wechselt nach vier erfolgreichen Jahren im Dress der Blau-Weißen zum Ligakonkurrenten SKN St. Pölten und unterschreibt bei den Wölfen einen Vertrag bis 2026 plus Option. Über die Ablösesumme wurde beiderseits Stillschweigen vereinbart. Pikanterie am Rand: Zum Auftakt der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 trifft der 24-Jährige auf dem FAC-Platz mit seinem neuen Klub SKN auf seinen ehemaligen (So., 4.08., 10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

Der Millenium-Geborene Leomend Krasniqi kam im August 2020 vom SV Horn zum FAC und absolvierte 84 Pflichtpartien (7 Tore, 2 Assists) im Dress der Blau-Weißen. Beim SKN trifft der 24-jährige Mittelfeldakteur mit Aleksandar Gitsov auf seinen ehemaligen Trainer aus Floridsdorfer Zeiten.

"Letzten vier Jahre waren unglaublich wertvolle Zeit für mich, sowohl sportlich als auch persönlich"

Leomend Krasniqi (geb.: 17. Juni 2000), der beim SKN die Nr. 34 erhält, absolvierte insgesamt 84 Pflichtspiele für den FAC und spielte in den letzten Saisonen eine tragende Rolle im Team.

Lukas Fischer, Geschäftsführer Sport des FAC: "Leo kam als junger Spieler zum FAC und hat sich mit seinem Kampfgeist zu einem wichtigen Stammspieler entwickelt. Umso schöner ist es, dass er über unseren FAC jetzt den nächsten Schritt in seiner Karriere macht. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft und seine weitere sportliche Karriere!"

Leomend Krasniqi zu seinem Abschied: "Ich möchte mich bei allen Personen rund um den FAC bedanken – den Fans, meinen Mannschaftskollegen, dem Trainerteam und dem gesamten Verein. Die letzten vier Jahre waren eine unglaublich wertvolle Zeit für mich, sowohl sportlich als auch persönlich. Die Unterstützung, die ich hier erfahren habe, war sehr speziell und ich werde immer dankbar dafür sein.“

"Leo ist ein spielstarker, defensiver Mittelfeldspieler"

Christoph Freitag, Sportdirektor SKN St. Pölten: „Wir freuen uns sehr darüber, Leomend bei uns begrüßen zu dürfen. Leo ist ein spielstarker, defensiver Mittelfeldspieler, der unsere Zentrale noch weiter verstärken wird und uns weitere Möglichkeiten bietet, flexibler zu sein.“

Leomend Krasniqi über seinen neuen Klub: „Ich freue mich, dass der Wechsel zum SKN St. Pölten geklappt hat. Ich will nun so schnell wie möglich meine neuen Kameraden kennenlernen und kann es kaum erwarten, für den SKN auf dem Platz zu stehen!“

