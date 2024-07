Der Floridsdorfer Athletiksport-Club freut sich, die Verpflichtung von Stürmer Ante Kulis bekanntzugeben. Der 23-jährige Kroate wechselt von Slowenien nach Floridsdorf und verstärkt ab sofort das Team in der ADMIRAL 2. Liga von Cheftrainer Mitja Mörec.





FAC-Neuzugang Ante Kulis

"Mit seinen körperlichen Voraussetzungen und seinem Spielverständnis passt er perfekt in unser gesuchtes Profil"

Ante Kulis spielte zuletzt bei NK Kety Emmi Bistrica in der zweithöchsten Liga Sloweniens. Seine fußballerische Laufbahn begann er bei NK Val, bevor ihn sein Weg über verschiedene Stationen in Kroatien nach Slowenien führte. Nach einem kurzen Aufenthalt kehrte er nach Kroatien zurück, bis er im Frühjahr 2023 den Schritt zu NK Kety Emmi Bistrica in die Druga Liga wagte. Nun unterschreibt der 1,93 Meter große Stürmer beim FAC einen Vertrag über zwei Jahre mit einer Option auf ein weiteres.

Lukas Fischer, Geschäftsführer Sport des FAC, zeigt sich erfreut über die Neuverpflichtung: „Ante ist ein vielseitiger und dynamischer Stürmer, der sowohl in Kroatien als auch in Slowenien wertvolle Erfahrungen gesammelt hat. Mit seinen körperlichen Voraussetzungen und seinem Spielverständnis passt er perfekt in unser gesuchtes Profil auf der Stürmerposition. Wir freuen uns, ihn beim FAC willkommen zu heißen."

Ante Kulis selbst äußert sich zu seinem Wechsel: „Ich bin sehr glücklich, beim FAC zu unterschreiben und freue mich auf die neue Herausforderung in Floridsdorf. Der Wechsel nach Österreich ist für mich ein wichtiger Schritt in meiner Karriere. Ich werde alles geben, um dem Team zu helfen und hoffe, dass wir gemeinsam viele Erfolge feiern können."

