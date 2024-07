Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2023/2024. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung neuerlich grandios war. Österreichweit wurden in sechs Wochen über 2,8 (!) Millionen Stimmen abgegeben! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene. Jene drei Spieler, die österreichweit die meisten Stimmen sammelten, mögen sich bitte umgehend per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! wenden.

28 Einsätze für den SV Stripfing spulte Florian Kopp, der nach seiner Leihe zum Kooperationsverein nun wieder Austria Wien angehört, in der Saison 2023/24 ab - der Innenverteidiger machte sich zum beliebtesten Spieler der Saison in der ADMIRAL 2. Liga (Fotocredit: FAK by Daniel Shaked).

Beliebtester Spieler der Saison 23/24 ist...

Florian Kopp (SV Stripfing)

Endergebnis:



1. Florian Kopp (SV Stripfing / 7417 Stimmen)

2. David Bumberger (SV Ried / 6047 Stimmen)

3. Haris Ismailcebioglu (SV Horn / 3817 Stimmen)

4. Mirnes Becirovic (FAC / 3455 Stimmen)

5. Nikolas Polster (SV Horn / 2699 Stimmen)

6. Bernhard Luxbacher (First Vienna FC 1894 / 1193 Stimmen)

7. Deni Alar (DSV Leoben / 706 Stimmen)

8. Ante Bajic (SV Ried / 694 Stimmen)

9. Sebastian Santin (FC Dornbirn / 532 Stimmen)

10. Daniel Maderner (GAK 1902 / 325 Stimmen)

