Er kam im vergangenen Sommer von den Amateuren OÖ zum GAK 1902 und absolvierte 14 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga für die Grazer: Yannick Oberleitner, Sohn von Ex-BL-Profi Markus Oberleitner (Meister mit FC Bayern 1996/97). Dessen Vertrag beim ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger nunmehr bis Juni 2027 verlängert wurde. Für die kommende Saison 2024/25 wird der 22-jährige Münchener, der im Nachwuchs der SpVgg Unterhaching, dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München und FC Augsburg spielte, allerdings an ADMIRAL 2. Ligist SKU Amstetten verliehen. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS!

"Verein hat schwierige und unglückliche letzte Saison hinter sich"

Der beidfüßige, 1,91 Meter große Abwehrspieler (geb.: 27.05.2002 in München) wird auf der Homepage der Mostviertler wie folgt zitiert: "Ich freue mich darauf, die nächste Saison beim SKU Amstetten zu verbringen. Der Verein hat eine schwierige und unglückliche letzte Saison hinter sich, und ich werde mein Bestes geben, um meinen Teil zu einer spannenden und erfolgreicheren Saison beizutragen."

Seine fußballerische Ausbildung startete Yannick Oberleitner bei der SpVgg Unterhaching, ehe 2017 der FC Bayern München rief. Nach zwei Jahren in der Jugendabteilung des deutschen Rekordmeisters und drei weiteren Spielzeiten im Nachwuchs des FC Augsburg ging es im Juli 2022 nach Oberösterreich zum LASK. Nach einer starken Saison in der Regionalliga Mitte wechselte der Defensivakteur vergangen Sommer in die steirische Landeshauptstadt und feierte prompt den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga.

Yannick #Oberleitner hat seinen Vertrag beim GAK bis 2027 verlängert! 🤝



Für die kommende Saison wird Yannick zum https://twitter.com/skuamstetten?ref_src=twsrc%5Etfw">@skuamstetten ausgeliehen, um dort mehr Spielpraxis zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. 💪



Alles Gute und viel Erfolg in der #LigaZwa! #grazerak #inundaut pic.twitter.com/sxusr9teIf — GAK 1902 (@grazerak) July 17, 2024

Fotocredit: SKU Amstetten