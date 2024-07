"Bochum ich komm aus dir"...lautet eine Passage im musikalischen Ohrwurm, zugleich einer Liebesbekundung an den VfL Bochum, von Kult-Sänger Herbert Grönemeyer. Und einer kommt nun aus Bochum in den Falken-Horst: Moritz Römling. Nach zehn Jahren, in denen der Linksverteidiger vom Ruhrpott-Klub auch wiederholt verliehen wurde (Wuppertaler SV, Türkgücü München und Rot-Weiß Essen), ist das Kapitel VfL für den mittlerweile 23-Jährigen beendet und folgt der erstmalige Wechsel ins Ausland. Zum ADMIRAL 2. Ligisten Kapfenberger SV in die Steiermark. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

"Das Wunder am Rhein"! Highlight-Erlebnis für Moritz Römling heuer am 27. Mai! Nachdem der VfL Bochum um den Verbleib in der Deutschen Bundesliga das Relegations-Hinspiel gegen den Tabellendritten der 2. Liga, Fortuna Düsseldorf, daheim (!) mit 0:3 verloren hatte, gewann der Ruhrpott-Klub in der Modestadt mit 3:0. Um sich dann erfolgreich im Elfmeterschießen durchzusetzen.

Dritter KSV 1919-Neuzugang aus Nordrhein-Westfalen in diesem Sommer

Der am 30. April 2001 in Witten im Ruhrgebiet geborene Moritz Römling durchlief diverse Jugendmannschaften beim deutschen Bundesligisten VfL Bochum, der mit der neuen Saison von Peter Zeidler (ehemals FC Red Bull Salzburg und FC Liefering) trainiert wird, feierte im Februar 2019 bei den Blau-Weißen sein 2. Liga-Debüt. Insgesamt stehen vier Zweiliga-Einsätze zu Buche.

In der abgelaufenen Saison stand der Linksfuß im Frühjahr vier Mal (inkl. DFB-Pokal) im Kader beim Bundesligisten aus dem "Kohlenpott", kam jedoch nicht zum Einsatz und verfolgte die BL-.Heimspiele gegen RB Leipzig und die TSG Hoffenheim sowie das spektakuläre Relegations-Match gegen Fortuna Düsseldorf, in dem der VfL die 0:3-Hinspielpleite in der Messestadt mit einer heroischen Aufholjagd noch wettmachte (9:5 nach Elfmeterschießen), von der Bank aus.

Nachdem sein Vertrag nun in Bochum nicht verlängert wurde, kommt es zum ablösefreien Wechsel nach Kapfenberg. Bei ADMIRAL 2. Ligist KSV 1919 ist der ehemalige DFB-U18-Nationalspieler nach Bleron Krasniqi (vom FC Schalke 04 II) und Julius Bochmann (vom SC Verl U19) der dritte deutsche Neuzugang in diesem Sommer.

"Seitdem ich denken kann, ist der VfL mein absoluter Herzensverein"

Moritz Römling hatte sich vor Wochen via Instagram mit folgenden Worten von den Bochumer Fans verabschiedet: "Seitdem ich denken kann, ist der VfL mein absoluter Herzensverein. Leider konnte ich mich in der darauffolgenden Zeit nie so durchsetzen, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich bin trotzdem unfassbar stolz, Teil dieses Vereins gewesen zu sein. Der geschaffte Klassenerhalt macht den Abschluss meiner 10 Jahre beim VfL umso schöner und emotionaler."