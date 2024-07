Nach dem Abgang von Leistungsträger und Mittelfeldmotor Leomond Krasniqi am gestrigen Dienstag zu ADMIRAL 2. Liga-Konkurrent SKN St. Pölten - wir berichteten - hat der Floridsdorfer Athletiksport-Club schnell reagiert und die frei gewordene "Planstelle" im zentralen Mittelfeld mit Noah Bitsche besetzt. Der 21-jährige Vorarlberger erhält bei den Blau-Weißen einen Vertrag über zwei Jahre plus Option auf ein weiteres. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

FAC-Geschäftsführer Lukas Fischer mit dem achten Sommer-Neuzugang, Noah Bitsche.

„Noah bringt ein sehr ähnliches Profil wie Leo mit, was für unser Spiel enorm wichtig ist"

Mit Noah Bitsche (geb.: 29.01.2003 in Feldkirch) präsentiert der FAC den achten Sommerneuzugang und verstärkt sein Mittelfeld mit einem talentierten jungen Spieler. Der gebürtige Vorarlberger verfügt trotz seines jungen Alters bereits über beachtliche Zweitligaerfahrung und kann auch einen Einsatz in der Fußball Bundesliga vorweisen. Der zentrale Mittelfeldspieler stand zuletzt für 2. Liga-Absteiger FC Dornbirn auf dem Platz, wo der Rechtsfuß bis auf eines (Gelbsperre) in jedem Spiel in der vergangenen Saison zum Einsatz kam.

FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zum Neuzugang bei den Blau-Weißen: „Nach dem Abgang von Leomend Krasniqi mussten wir auf der Sechser-Position handeln. Noah bringt ein sehr ähnliches Profil wie Leo mit, was für unser Spiel enorm wichtig ist. Mit ihm gewinnen wir einen äußerst talentierten, jungen Spieler, der bereits wertvolle Erfahrungen in der zweiten Liga gesammelt hat. Wir freuen uns sehr, Noah in unserer blau-weißen Familie willkommen zu heißen."

Noah Bitsche bei seiner Vertragsunterzeichnung am Donnerstag: „Ich bin sehr glücklich, beim FAC zu sein und freue mich schon darauf mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Die Möglichkeit, mich in einem ambitionierten Team weiterzuentwickeln, ist für mich ein wichtiger Schritt in meiner Karriere. Der FAC hat in den vergangenen Spielzeiten eine super Performance gezeigt und ich hoffe, dass ich mit meinen Leistungen einen Teil dazu beitragen kann, daran anzuknüpfen."

Bundesliga-Debüt gegen FC Red Bull Salzburg im März 2022

Der gebürtige Feldkircher startete seine Fußballkariere in der Jugend des SV Ludesch ehe er im Alter von vierzehn Jahren in die AKA Vorarlberg wechselte. Dort durchlief er mehrere Nachwuchsklassen, ehe er den Sprung zum SCR Altach schaffte.

Am 5. März 2022 kam Bitsche gegen den FC Red Bull Salzburg zu seinem Bundesligadebüt. In der nächsten Saison folgte eine Leihe nach Steyr wo der Vorarlberger seine ersten Zweitliga-Einsätze absolvierte. Mit dem Wechsel zum FC Dornbirn kehrte der defensive Mittelfeldspieler in seine Heimat Vorarlberg zurück, wo er in 31 Pflichtspielen auf dem Feld stand. Noah Bitsche bringt somit trotz seines jungen Alters einiges an Erfahrung mit nach Floridsdorf.

