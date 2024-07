Wie ADMIRAL 2. Ligist SKU Ertl Glas Amstetten am heutigen Mittwochnachmittag vermeldet, werden zwei Akteure die Mostviertler verlassen. Zum einen handelt es sich dabei um Mittelstürmer Tobias Pellegrini, zum anderen um Torhüter-Youngster Kilian Scharner. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL 2. Liga. Das nächste Testspiel absolvieren die Amstettener am kommenden Freitag, 19. Juli, gegen die LASK Amateure (17 Uhr, Umdasch Stadion).

Pellegrini & Scharner ziehen nach einer SKU-Saison weiter

Tobias Pellegrini kam im vergangenen Sommer von der SPG Pregarten zu den Amstettenern und absolvierte im Herbst 2023 gesasmt 13 Zweitliga-Einsätze (ein Assists). Im Frühjahr war der gebürtige Linzer, der u.a. auch von 2014-2016 gesamt 12 Spiele für den damaligen Zweitligisten LASK absolvierte, wieder an die Pregartnern ausgeliehen und erzielte für sie in der OÖ-Liga in 15 Partien neun Treffer. Der 28-jährige Angreifer wechselt nun zum West-Regionalligisten SK Bischofshofen.

Kilian Scharner, der aus dem Nachwuchs vom SKN St. Pölten stammt, zieht ebenfalls nach einem Jahr bei den Mostviertlern weiter. Der 21-jährige Torhüter wechselte im vergangenen Sommer von der 2. Mannschaft des deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart zum ADMIRAL 2. Ligisten SKU Amstetten, für den der Scheibbser im Oktober 2023 zu zwei Einsätzen in Liga 2 kam. Scharner wechselt nun nach Marchfeld.

Fotocredit: Josef Parak