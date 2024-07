Rechtzeitig zum Jubiläumsspiel am Freitag gegen den TSV 1860 München präsentiert die Vienna das neue Trikot für die Jubiläumssaison 2024/25 in der ADMIRAL 2. Liga. Das Trikot ist eine Hommage an die Entstehungsgeschichte von Österreichs ältestem Fußballverein und die lebendige Fankultur auf der Hohen Warte.

Das neue Jubiläumstrikot des Zweitligisten für die kommende Saison

Das offizielle 130-Jahre-Jubiläumstrikot der Vienna ist da und würdigt die besondere blau-gelbe Geschichte der Döblinger. In klassischem Blau-Gelb wird die Vienna in der Jubiläumssaison 2024/2025 in der Naturarena Hohe Warte auflaufen. Das zentrale Element des Trikots ist das Gründungslogo von Österreichs ältestem Fußballverein, umrahmt von einem Lorbeerkranz.



Der edle Look wird durch historische Icons auf der Seite des Jubiläumstrikots abgerundet.



Besondere Icons mit Bedeutung

Zum Jubiläum der Vienna finden sich einige Besonderheiten auf den neuen Outfits. Neben dem 130-Jahre-Jubiläums-Logo, das das erste Logo des First Vienna FC 1894 zeigt, zieren auch besondere Icons die linke Seite des Jubiläumstrikots.



Die Icons im Überblick:

130 – Passend zum diesjährigen Geburtstag



– Passend zum diesjährigen Geburtstag Das aktuelle Logo des First Vienna FC 1894 – Das aktuelle Logo der Vienna bildet die Brücke zwischen den Jahren 1894 und 2024



– Das aktuelle Logo der Vienna bildet die Brücke zwischen den Jahren 1894 und 2024 Das „Yellow Submarine“ – Zu den Klängen der Beatles feierte man stets gemeinsam Erfolge. Das gelbe U-Boot ist nun auch Teil des Jubiläumstrikots, um den Fans einen besonderen Platz zu geben



– Zu den Klängen der Beatles feierte man stets gemeinsam Erfolge. Das gelbe U-Boot ist nun auch Teil des Jubiläumstrikots, um den Fans einen besonderen Platz zu geben Die Naturarena Hohe Warte – Die einzigartige blau-gelbe Spielstätte und das sportliche Herz Döblings



– Die einzigartige blau-gelbe Spielstätte und das sportliche Herz Döblings Die Döblinger Trauben – "Blau-Gelb ist mein Herz, ich sterb´ in Döbling." Die Trauben des Döblinger Bezirkswappens sind ein prägendes Symbol auf den Trikots



– "Blau-Gelb ist mein Herz, ich sterb´ in Döbling." Die Trauben des Döblinger Bezirkswappens sind ein prägendes Symbol auf den Trikots Die Triskele der Isle of Man – Einst die Heimat der Gründungsväter, noch immer Teil des Vereinswappens und somit für alle Ewigkeit Teil des First Vienna FC 1894.



Das Jubiläumstrikot vereint einen Blick sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft der Erstgeborenen von der Hohen Warte und ist ein perfekter Begleiter für gemeinsame Vienna-Momente!

Fotocredit: First Vienna