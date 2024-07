Neuzugang aus der französischen Ligue 1: Mit Sacha Delaye verpflichtet der SC Austria Lustenau einen neuen Mann für die Offensive. Der 22-Jährige wechselt vom Montpellier HSC an den Rhein und unterschreibt bis mindestens Sommer 2026.

Delaye wurde im Nachwuchs von Montpellier ausgebildet und schaffte im Sommer 2021 den Sprung in den Profikader der Südfranzosen. Insgesamt bestritt er für das Team aus dem Stade de la Mosson 23 Spiele in der Ligue 1 und verbuchte dabei einen Treffer sowie eine Vorlage. In der vergangenen Saison kam er für „La Paillade“ neunmal in der höchsten Liga des Landes des amtierenden Weltmeisters zum Einsatz. Im französischen Pokal lief er zudem sechsmal auf und erzielte dabei ein Tor. Unter anderem stand er 2022 auch gegen Paris Saint-German mit Kylian Mbappé und Lionel Messi auf dem Platz. In der Saison 2022/23 war er an den französischen Drittligisten Le Puy Foot verliehen, ansonsten schnürte Delaye seine Fußballschuhe ausschließlich für Montpellier.

Der Rechtsfuß soll vorrangig am Flügel für Akzente setzen, kann aber auch als Spielmacher eingesetzt werden. Mit seinem technischen Können und seiner Spielübersicht wird er die Offensive der Austria verstärken.

„Für mich ist der Wechsel zum SC Austria Lustenau der erste Wechsel ins Ausland. Mit dem Verantwortlichen des Vereins hatte ich sehr gute Gespräche. Ich kann es kaum erwarten, hier loszulegen und will das entgegengebrachte Vertrauen auf dem Platz zurückzugeben. Ich möchte so viel wie möglich spielen und der Mannschaft helfen, in die Bundesliga zurückzukehren“, so Delaye.

Sportchef Mirco Papaleo: „Wir freuen uns sehr, dass sich Sacha für den SC Austria Lustenau entschieden hat. Er ist ein technisch versierter Spieler, der variabel in der Offensive einsetzbar ist und in Frankreich bereits reichlich Erfahrung gesammelt hat. Wir sind überzeugt, dass er unser Team sowohl spielerisch als auch charakterlich bereichern wird.“

Foto: Austria Lustenau