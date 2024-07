Mit Julian Hinterleitner konnte der SV Horn ein weiteres vielversprechendes Talent beim Verein halten. Trotz seines jungen Alters bringt es der 19-jährige bereits auf 4 Einsätze in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs. Ausgebildet wurde der dynamische Mittelfeldspieler in der Jugend des SV Horn, ehe er in der U15 zur AKA St. Pölten ging, bei denen er alle Mannschaften durchlief.

Auch der Vertrag des gebürtigen Tirolers Alexander Weigand konnte verlängert werden. Weigand genoss seine Ausbildung bei der Akademie Tirol, bevor er den Sprung ins Ausland zur Jugend des Karlsruher SC wagte. Seit einem Jahr ist der 19-jährige nun für den SV Horn tätig, in dem er einen Einsatz in der 2.Liga verbuchen konnte.

Der nächste NEUZUGANG beim SV Horn ist Fatih Balli. Der 21-jährige Innenverteidiger wurde unter anderem in der Jugend des FAC ausgebildet, ehe er den Sprung in die Regionalliga zu Bruck/L. wagte. Seine letzte Station bevor er diesen Sommer zum SV Horn gewechselt ist, war Traiskirchen. Für Bruck/L. und Traiskirchen absolvierte Balli 39 Partien in der Regionalliga Ost.

„Mit Julian, Alexander und Fatih konnten wir drei österreichische Talente nach Horn holen, die uns weitere Alternativen in unserem Kader bieten werden. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns die nächsten Schritte im Profifußball machen“, erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

