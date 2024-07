Der Floridsdorfer AC beendete die abgelaufene Saison in der ADMIRAL 2. Liga auf dem vierten Tabellenplatz. Die Wiener von Coach Mitja Mörec waren zwischenzeitlich sogar der einzige GAK-Verfolger. Letztlich waren es aber überraschende Remis oder Niederlagen gegen in der Tabelle schlechter positionierte Teams, die den Klub aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk etwas um die Früchte der Arbeit gebracht haben. Im Gespräch mit LIGAPORTAL verrät Mörec unter anderem, an welchen Schrauben man dreht, damit das in der neuen Saison anders läuft.

FAC-Coach Mitja Mörec und die Veranwortlichen in Wien-Floridsdorf mussten in der abgelaufenen Transferzeit auf den Abschied wichtiger Spieler reagieren.

"Sehr zufrieden mit abgelaufener Saison"

LIGAPORTAL: Bevor wir auf die neue Saison blicken: Sind Sie zufrieden mit der abgelaufenen Saison?

Mitja Mörec: „Natürlich bin ich zufrieden. Man darf nicht vergessen, mit welchen Budgets die anderen Vereine in dieser Tabellenregion spielen. Insofern sind wir sehr zufrieden, wissen aber auch, an welchen Schrauben wir drehen müssen, damit die Entwicklung weitergeht.“

LIGAPORTAL: An welchen Schrauben? Man hatte das Gefühl, dass in manchen Partien die letzte Konsequenz gefehlt hat.

Mitja Mörec: „Vielleicht war es die letzte Konsequenz, aber in Wahrheit hat uns die Breite im Kader gefehlt. In Partien, wo es eng war, konnten wir nicht nachlegen. Immer wieder mussten Spieler auch auf Positionen spielen, die nicht ihre waren. Das hat man natürlich im Spiel gemerkt.“

"...wir arbeiten hart an einem breiteren Kader"

LIGAPORTAL: Ist der Kader heuer breiter?

Mitja Mörec: „Noch nicht! Aber wir arbeiten daran.“

LIGAPORTAL: Wurdet ihr von den Abgängen überrascht?

Mitja Mörec: „Überrascht nicht – das ist ganz normal im Fußballgeschäft. Und man kann Spielern nicht den Weg ins Ausland oder zu größeren Vereinen in Österreich verbauen. Wir konnten gut nachbesetzen. Jetzt gilt es, die neuen Spieler bestmöglich zu integrieren.“

"Individuell und als Mannschaft weiterentwickeln"

LIGAPORTAL: Wie schauen die Ziele für die neue Saison aus?

Mitja Mörec: „Ich tue mir mit Zielen immer etwas schwer. Unser Ziel ist es, uns weiterzuentwickeln. Ich bin guter Dinge, dass uns das gelingen wird, weil ich sehe, was die Jungs im Training zeigen. Wenn wir uns individuell und vor allem als Mannschaft weiterentwickeln, dann werden auch die Ergebnisse kommen. “

LIGAPORTAL: Und der vierte Platz wie im Vorjahr?

Mitja Mörec: „Damit wären wir mehr als zufrieden, aber uns ist bewusst, dass es nicht einfach wird, die guten Leistungen der letzten Saisonen zu wiederholen."

LIGAPORTAL: Bevor die Liga losgeht, geht es gegen Regionalliga-Verein Siegendorf in der ersten ÖFB-Cup-Runde – könnte es ein Ziel sein, heuer im Cup weiter zu kommen als im Vorjahr?

Mitja Mörec: „Auf jeden Fall ist das ein Ziel. Auch für die Jungs und den Verein wäre es super, sich mit einem Bundesligisten zu messen. Jetzt müssen wir aber zunächst gegen Siegendorf bestehen. Das wird schwierig genug, denn dort spielen Spieler, die auch in der 2. Liga oder sogar in der Bundesliga gute Figur machen könnten.“

Foto: FAC