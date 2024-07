Im 120-Minuten-Vergleich mit dem SV Sandhausen befindet sich der FC Liefering – vielleicht mit Ausnahme des ersten Quartals – über weite Strecken auf Augenhöhe. Am Ende nehmen die Gäste, auch aufgrund eines verschossenen Penaltys, den Testspiel-Sieg mit - der deutsche Zweitligist rund um Ex-Klagenfurt-"Knipser" Markus Pink gewinnt bei den Jungbullen knapp mit 2:1. Siehe auch: Transferliste der ADMIRAL 2. Liga!

"War - wie erhofft - ein super Test für uns"

Der deutsche Drittligist legte den ambitionierteren Start hin: Hatte Stolze nach einem Lieferinger Ballverlust im Spielaufbau das lange Eck noch knapp verfehlt, holte Lorch die Gäste-Führung in der Red Bull Fußball Akademie noch in der Anfangsphase nach: Halimi lancierte den Abwehrmann mit einem Freistoß von der linken Seite, Lorch übernahm, ging ein, zwei Meter und finalisierte ins Eck (11.).

Luka Reischl scheiterte am Ausgleich respektive an SVS-Keeper Rehnen, der einen Elfmeter des Pongauers festhielt (41.) – Kenneth war im Sechzehner gelegt worden.

Im Anschluss an den Seitenwechsel begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, ehe die Sandhäuser über unsere linke Seite durchbrachen und Ex-Klagenfurt-Knipser Pink frei stehend ins lange Eck vollstreckte (74.). Doch nicht nur deshalb wurde der dritte Gradmesser der laufenden Vorbereitung nun „bunter“: Gäste-Rückhalt Königsmann kratzte einen Verhounig-Header bravourös aus dem Eck, auf der Gegenseite behielt Christian Zawieschitzky im Eins-gegen-Eins mit Meier die Oberhand.

Mit einem Ausrufezeichen endete die Begegnung: Hüben lenkte Zawieschitzky einen Iwe-Abschluss gewinnbringend an die Stange, drüben markierte Testspieler 1 nach einem Energieanfall den 1:2-Endstand (118.) – der Schlusspunkt.

FC Liefering-Trainer Daniel Beichler: „Es war – wie erhofft – ein super Test für uns, der bestmögliche in Vorbereitung auf die Meisterschaft! Sandhausen war mit dem Ball eine Mannschaft, die in unserer Liga eine der besten wäre. Die Burschen haben richtig gut dagegengehalten, wir hatten viele gute Balleroberungen. Probleme hatten wir, wenn es um den zweiten Ball gegangen ist – da war Sandhausen besser als wir. Bei defensiven Einwürfen hatten wir richtig Schmerzen, so ist auch das zweite Gegentor entstanden. Nach diesen intensiven Trainingstagen im Camp hat die Mannschaft aber richtig viel auf dem Platz gelassen, das hat mir gut gefallen!“

DATEN & FAKTEN

FC Liefering 1:2 (0:1) SV Sandhausen

Torschützen: Testspieler 1 (118.) bzw. Lorch (11.), Pink (74.).

FC Liefering-Aufstellung: Oelz (61. Zawieschitzky) – Zikovic (91. Schuster), Zabransky (61. Moswitzer), Brandtner (61. Hussauf) – Jano (91. Sulzbacher), Paumgartner (71. Sahin), Trummer (91. Testspieler 1), Aguilar (71. Brandt/96. Testspieler 2), Rackl (61. Bendra) – Kenneth (61. Murillo), Reischl (61. Verhounig).

Schiedsrichterin: Marina Zechner

Fotocredit: FC Liefering via Getty