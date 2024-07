Wenige Tage vor seinem Pflichtspielauftakt mit der 1. Runden-Partie im UNIQA-ÖFB-Cup in Siegendorf (Samstag, 27. Juli, 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) hat der Floridsdorfer Athletiksport-Club auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen und vermeldet den nächsten Sommer-Neuzugang: Lukas Gabbichler (geb.: 12.05.1998 in Graz). Der 26-jährige Offensivakteur wechselt vom SC Weiz zu den Blau-Weißen und wird ab sofort in der Hopfengasse auflaufen. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL 2. Liga.

Der "doppelte Lukas": FAC-Neuzugang Lukas Gabbichler (l.) und FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer.

Überzeugte in Trainingseinheiten & Testspielen

Mit Lukas Gabbichler verstärkt der Floridsdorfer Athletiksport-Club seine Offensive mit einem Spieler der bereits Bundesligaerfahrung (14 Einsätze, je ein Tor und Assist) vorweisen kann. Der Steirer erhält bei den Floridsdorfern einen Vertrag über zwei Jahre. Der Rechtsfuß absolvierte einen großen Teil der Sommervorbereitung mit dem FAC und konnte in den Trainingseinheiten sowie Testspielen mit seinen Leistungen überzeugen.

Lukas Fischer, Geschäftsführer Sport des FAC: „Lukas hat in den letzten Wochen bewiesen, dass er nicht nur spielerisch, sondern auch charakterlich hervorragend zu uns passt. Wir sind überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in unserer Offensive einnehmen wird und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Lukas Gabbichler: „Ich freue mich sehr, Teil des FAC zu sein. Die Mannschaft und das Umfeld haben mich von Anfang an herzlich aufgenommen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können und kann es kaum erwarten, für die Blau-Weißen auf dem Platz zu stehen.“

18 Tore in 27 Partien in Regionalliga Mitte

Der gebürtige Grazer startete seine Karriere in der Jugend des SU Naintsch ehe er über den SC Weiz und dem GAK 1902 zur AKA Steiermark kam. Nach mehreren Stationen in deren Jugend wechselte Lukas Gabbichler zum SV Lebring. Nach einer kurzen Rückkehr zu Weiz schaffte der Offensivspieler den Sprung zum Bundesligisten TSV Hartberg, wo er in 14 Bundesligaspielen auf dem Platz stand.

Im Jänner 2021 wechselte der Rechtsfuß zurück in seine Heimat zum Grazer AK, wo er in 38-Zweitligaspielen zum Einsatz kam. Nach einer Verletzung wechselte der Steirer zurück zum SC Weiz und konnte in der Regionalliga Mitte in der vergangenen Saison mit starken 18 Toren in 27 Pflichtspielen auf sich aufmerksam machen.

𝐖𝐢𝐥𝐥𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐝𝐬𝐝𝐨𝐫𝐟, 𝐋𝐮𝐤𝐚𝐬 𝐆𝐚𝐛𝐛𝐢𝐜𝐡𝐥𝐞𝐫 🙌🏻

Der 26-jährige Steirer verstärkt ab sofort die Offensive der Blau-Weißen 🔵⚪️



ℹ️ Alle Infos zum Neuzugang gibt’s auf unserer Homepage



📲 https://t.co/8BqRp4uY8D #Wirfürden21 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) July 23, 2024

Fotocredit: FAC