Der Floridsdorfer Athletiksport-Club gibt den Transfer von Moritz Neumann bekannt. Der 19-jährige Mittelstürmer wechselt vom FC Liefering zu den Blau-Weißen und wird ab sofort in der Hopfengasse auflaufen. Neumann unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr.

Lukas Fischer, Geschäftsführer Sport des FAC, kommentierte den Transfer: „Moritz ist ein absoluter Potentialspieler, der durch seine Ausbildung in Salzburg sehr viele Attribute mitbringt, die auch für unseren Spielstil essenziell sind. Wir sind überzeugt davon, dass er bei uns seine nächsten Entwicklungsschritte machen wird und freuen uns sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen.“

Auch Moritz Neumann äußerte sich zu seinem Wechsel: „Ich bin sehr glücklich nun in Floridsdorf angekommen zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und die Ideen des Trainerteams haben mich sofort überzeugt. Ich freue mich darauf, mit der Mannschaft auf dem Feld zu stehen.“

Moritz Neumanns Fußballerische Karriere startete in der Jugend des SVG Mayrhofen, ehe er über den SV Innsbruck und die AKA Tirol in die Akademie des Bundesligisten FC Red Bull Salzburg wechselte. Der 1,88 Meter große Stürmer durchlief mehrere Altersklassen der Akademie Salzburg und konnte in der vergangenen Saison bereits für den FC Liefering seine ersten Einsätze in der 2. Liga verbuchen. In seinen acht Pflichtspielen in Österreichs zweithöchster Spielklasse erzielte Neumann einen Treffer und konnte einen Assist beisteuern. Nun trägt der gebürtige Tiroler die Farben Blau und Weiß.

Foto: FAC