Ein bekanntes Gesicht kehrt retour an seine alte Wirkungsstätte. Der 29-jährige Innenverteidiger Patrick Puchegger wechselt nach zwei Jahren zurück zum Floridsdorfer Athletiksport-Club und unterschreibt bei den Blau-Weißen einen Einjahresvertrag. Puchegger war bereits in der fulminanten Vizemeistersaison 2021/22 fester Bestandteil der Startelf unter Cheftrainer Mitja Mörec und stand in 31 Pflichtspielen für die Blau-Weißen auf dem Feld. Mit seinen 137 Zweitligaeinsätzen kennt er die Liga in- und auswendig. Zuletzt war der 1,88 Meter große Niederösterreicher beim FC Admira Wacker unter Vertrag. Siehe auch: Transferliste der ADMIRAL 2. Liga!

Patrick Puchegger mit Geschäftsführer Sport Lukas Fischer (v.l.)

"...fühlt sich für beide Seiten an, als wäre er nie weg gewesen"

Lukas Fischer, Geschäftsführer Sport des FAC, kommentierte die Rückkehr: „Mit Patrick begrüßen wir einen alten Bekannten in der Hopfengasse, bei dem es sich für beide Seiten anfühlt, als wäre er nie weg gewesen. Er kennt die Mannschaft, das Trainerteam und den Verein bestens. Umso schöner ist es, ihn jetzt wieder in der blau-weißen Familie zu haben!“

Auch Patrick Puchegger äußerte sich zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr, wieder nach Floridsdorf zurückzukehren. Die Zeit, die ich damals beim FAC hatte, war für mich eine der schönsten in meiner Karriere. Das familiäre Klima in der Mannschaft sowie im ganzen Verein ist etwas ganz Besonderes. Nun möchte ich meinen Teil dazu beitragen, um an die Erfolge von damals anzuknüpfen und kann es kaum erwarten wieder für die Blau-Weißen auf dem Platz zu stehen.“

Der gebürtige Niederösterreicher startete seine Fußballlaufbahn in der Akademie des SKN St. Pölten, von wo ihm im Sommer 2013 der Sprung in die U19 des FC Bayern München gelang. Nach einem Jahr bei der U19 sowie drei Jahren bei den Amateuren des deutschen Rekordmeisters sammelte der Linksfuß beim SK Sturm Graz erste Erfahrungen in der Österreichischen Fußball Bundesliga. Danach wechselte er zum SKN St. Pölten, von wo er drei Spielzeiten zum SKU Amstetten verliehen war und sich dort mit wettbewerbsübergreifenden 76 Einsätzen zum absoluten Stammspieler entwickelte.

Im Sommer 2021 folgte der Wechsel in die Hopfengasse, wo er ebenfalls von Beginn an der Startelf angehörte. Puchegger war für den Floridsdorfer AC ein essenzieller Spieler in der Vizemeistersaison 2021/22, brachte Stabilität in die Defensive, erzielte aber auch vier Tore sowie drei Assists und konnte mit der Mannschaft so die erfolgreichste Spielzeit der Vereinsgeschichte seit dem Wiederaufstieg feiern. Nach einer Saison im Dress des FAC verließ Puchegger Floridsdorf und unterschrieb beim Ligakonkurrenten Admira Wacker. Zwei Jahre und 40 Pflichtspieleinsätze später kehrt der Innenverteidiger jetzt wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte in die Hopfengasse.

Fotocredit: FAC