In der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups tritt der First Vienna FC 1894 gegen den FC Marchfeld Donauauen aus der Regionalliga Ost an. Das Duell mit den Niederösterreichern am kommenden Freitag markiert den Pflichtspielauftakt für die Blau-Gelben. Gespielt wird um 19:30 Uhr im Aulandstadion in Mannsdorf - die Partie kann in gewohnter Manier und in aller Ausführlichkeit im Ligaportal-LIVETICKER verfolgt werden.

"...spannender Kampf, bei dem wir 100 % geben müssen"

Nach sechs Wochen intensiver Vorbereitung steht für die Vienna das erste Pflichtspiel der Saison an. Gegen den FC Marchfeld Donauauen kämpft das Team von Mehmet Sütcü um den Einzug in die zweite Runde des UNIQA ÖFB-Cups. Letzte Saison gelang dies durch einen Sieg gegen den aktuellen Aufsteiger in die 2. Liga, den ASK Voitsberg, in der Verlängerung.



Auch dieses Jahr erwartet Trainer Sütcü einen spannenden Cup-Fight in der ersten Runde: „Marchfeld ist ein starker Gegner mit einem neuen Trainer und neuen Spielern. Wir wissen aus den letzten Jahren, dass der Cup seine eigenen Gesetze hat. Da kann alles passieren. Wenn man einen Lauf hat, ist vieles möglich. Am Freitag erwartet uns ein sicher spannender Kampf, bei dem wir 100 % geben müssen, um die nächste Runde zu erreichen. Wir wollen so weit wie möglich kommen, und das beginnt am Freitag.“



Die letzte Begegnung mit dem FC Marchfeld liegt bereits zwei Jahre zurück. Im Frühjahr der Aufstiegssaison 2021/22 setzte sich die Vienna in der 21. Runde mit 2:0 gegen die Niederösterreicher durch. In den letzten zwei Saisonen beendete Mannsdorf die Saison ungefährdet auf dem sechsten Tabellenplatz.

Positive Vorbereitungsbilanz für Vienna

Die Vorbereitung konnte die Vienna letzte Woche mit dem Traditionsduell gegen den TSV 1860 München abschließen. Im Jubiläumsspiel zum 130. Geburtstag trennte sich Österreichs ältester Fußballverein nach einer starken ersten Halbzeit mit einem 0:0-Unentschieden gegen den Traditionsverein aus Deutschland. Insgesamt feierte die Vienna in der Vorbereitung Siege gegen Donau, Bischofshofen, Donaufeld und Mauerwerk. Die einzige Niederlage der Vorbereitung setzte es gegen den SC Krems.



Das Fazit zur Vorbereitung fällt für Trainer Sütcü durchwegs positiv aus: „Wir konnten im körperlichen Bereich arbeiten und sind von gröberen Verletzungen verschont geblieben. Auch die Ergebnisse haben gestimmt. Wichtig wird sein, den Schwung aus den letzten Partien der vergangenen Saison mitzunehmen. Das wird nicht einfach, da sich die Gegner noch besser auf uns einstellen werden. Aber das ist das Schöne am Fußball, dass man sich immer aufs Neue beweisen muss.“

Fünf Neue für die Saison 2024/25 in 2. Liga

Mit Torhüter Bernhard Unger, Niklas Alozie, David Ungar, Junior Diomande und Patrick Schmidt konnte die Vienna in diesem Sommer fünf Neuverpflichtungen präsentieren. Abgegeben wurden Thomas Kreuzhuber, Kerim Abazovic, Armin Gremsl und Niki Wunsch. Zusätzlich haben die Döblinger Marcel Tanzmayr und Marvin Schuster für eine Saison verliehen. Siehe auch: Transferliste!

💙 𝗦𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟰/𝟮𝟱 - 𝗪𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆 💛#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/AzjPjtCyWR — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) July 24, 2024

Fotocredit: First Vienna FC 1894