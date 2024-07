Mit der Leihe von Din Barlov holt sich der SV Horn einen weiteren Schlüsselspieler für die kommende Saison ins Team. Der 1,88 Meter große, offensive Mittelfeldspieler, war in der vergangenen Spielzeit beim SKN St. Pölten in der ADMIRAL 2. Liga aktiv, wo er auf 29 Einsätze und zwei Tore kam. Insgesamt absolvierte der 20-Jährige schon 82 Spiele in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Seine fußballerische Ausbildung genoss der Mittelfeld-Mann bei der AKA St. Pölten, ehe er im Sommer 2021 den Schritt in den Profifußball machte und beim Wolfsrudel unterschrieb. Für die kommende Spielzeit wird er nun ins Waldviertel ausgeliehen. Siehe auch Transferliste!

Leihspieler Din Barlov mit Geschäftsführer Andreas Zinkel (v.l.)

"...wird ein wichtiger Baustein in unserem Offensivspiel sein"

Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang: "Mit Din haben wir einen Spieler für uns gewinnen können, der schon einiges an Erfahrung in dieser Liga mitbringt. Mit seinen technischen Fähigkeiten wird er ein wichtiger Baustein in unserem Offensivspiel sein. Wir sind überzeugt, dass er sein vorhandenes Potenzial ausschöpfen wird und freuen uns auf eine erfolgreiche Saison."

Fotocredit: SV Horn