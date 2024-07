Der SKN St. Pölten macht das halbe Dutzend an Spieler-Neuzugängen in diesem Sommer voll. Neu im Wolfsrudel um Neo-Cheftrainer Aleksandar Gitsov ist nunmehr Lukas Buchegger. Der 21-Jährige (geb.: 02.06.2003) wechselt vom SV Kuchl an die Traisen. Der 1,88 Meter große österreichische Innenverteidiger gilt als vielseitiges Talent – bei den Wölfen hat der Rechtsfuß nun einen Vertrag bis 2025 plus Option unterschrieben. Siehe auch Sommer-Transfer der ADMIRAL 2. Liga.

„...außerdem ist er ein absolut bodenständiger Charakter"

Christoph Freitag, Sportdirektor SKN St. Pölten: „Ich freue mich, dass wir Lukas verpflichten konnten. Er hat in den Trainings und Spielen bei uns einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, zeichnet sich durch seine Physis und auch im Spiel mit dem Ball aus. Außerdem ist er ein absolut bodenständiger Charakter. Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, sich bei uns weiterzuentwickeln und seine ersten Schritte im Profi-Fußball zu gehen.“

Lukas Buchegger: „Ich freue mich unglaublich auf diese neue Herausforderung beim SKN St. Pölten. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Team zu arbeiten und freue mich auf die Spiele.“

