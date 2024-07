Der SV Horn, heute Abend in der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cups zu Gast beim ASKÖ Köttmannsdorf (Kärntner Liga) treibt seine Kaderplanungen für die anstehende Saison 2024/25 weiter voran und verstärkt sich mit zwei jungen Talenten. Die Waldviertler vermelden heute die Spieler Erion Aliji (geb.: 10.12.2005) und Dominik Velecky (geb.: 21.02.2002) als weitere Neuverpflichtungen und bedienen sich dabei gleich zwei Mal bei den Amateuren von Liga-Konkurrent SV Guntamatic Ried. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS allgemein in der ADMIRAL 2. Liga.

Neuer Rechtsverteidiger von SV Ried und tschechischer Mittelfeldspieler

Der 18-jährige Erion Aliji (oben im Bild mit SV Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel) wurde in der Akademie von der SV Guntamatic Ried ausgebildet, wo der Nordmazedonier, der mit dem Fußballspielen bei WSC Hertha Wels begann, sämtliche Jugendmannschaften durchlief. Seit dem Sommer 2022 war der Rechtsverteidiger Teil des Kaders der 2. Mannschaft der Innviertler, bei denen er in den vergangenen zwei Spielzeiten auf 46 Einsätze in der Regionalliga Mitte kam, in denen ihm 4 Treffer gelungen sind.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Mit Dominik Velecky und Erion Aliji haben wir zwei Spieler von den Ried Amateuren mit großem Potential geholt. Dominik ist zentraler Mittelfeldspieler mit großem Laufpensum, er legte in den ersten Trainings eine unglaubliche Arbeitsmoral an den Tag.

Ich bin mir sicher, dass er seinen Weg bei uns machen wird. Erion ist ein junger Spieler, der eine sehr gute Geschwindigkeit und großes Entwicklungspotential hat. Er ist auf der rechten Seite beheimatet und hat uns in den ersten Trainings überzeugt. Ich freue mich, ihn in unserem Kader zu haben und bin überzeugt, dass wir noch viel Freude mit ihm haben werden.“

25 Einsätze in Regionalliga Mitte für SV Ried II

Dominik Velecky (im Foto mit Andreas Zinkel) wurde in der Jugend vom 1. FC Slovacko in Tschechien ausgebildet. Nach der U19 folgte dann ein Wechsel in die niederländische 2. Liga zu TOP Oss, ehe der mittlerweile 22-jährige Mittelfeldspieler dann wie Arion Aliji ebenfalls ab Sommer 2023 für die 2. Mannschaft von der SV Guntamatic Ried aktiv war.

Für die Innviertler absolvierte der Tscheche 25 Spiele, in denen er zwei Tore erzielen konnte.

Fotocredit: SV Horn