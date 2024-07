Ein Fototermin jagt derzeit den anderen bei SV Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel, der kaum zum Rasieren kommt, weil permanent Personalnews folgen. Viel los im Waldviertel. Zuvor am Vormittag wurde das Neuzugang-Doppel von den Amateuren von Liga-Konkurrent SV Guntamatic Ried verkündet, folgt nun bereits die nächste Neuerwerbung. Und als "Zugabe" die Vertragsverlängerung von Paul Lipczinski für ein weiteres Jahr. Bei der Neuverpflichtung handelt es sich um Matija Milosavljevic vom FC Blau-Weiß Feldkirch (Eliteliga Vorarlberg). Siehe auch SOMMER-TRANSFERS in der ADMIRAL 2. Liga.

Seit Jänner 2023 beim SV Horn: Der 22-jährige Welser Paul Lipczinski, links SV Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel.

„Paul ist variabel einsetzbar und hat in der letzten Saison einen großen Entwicklungsschritt gemacht"

Mit der Vertragsverlängerung von Paul Lipczinski (geb.: 26.09.2001 in Wels) konnte ein Leistungsträger der vergangenen Saison für eine weitere an den Verein gebunden werden. Der gebürtige Oberösterreicher kam im Jänner 2023 zum SV Horn und schaffte in der Saison 2023/24 den Sprung zum Stammspieler, wo der 22-Jährige mit seinen 9 Scorerpunkten maßgeblich am Erfolg der Waldviertler beteiligt war. Insgesamt bringt es der beidfüßige Mittelfeldspieler schon auf 41 Pflichtspieleinsätze für den SV Horn.

Geschäftsführer Andreas Zinkel über die Vertragsverlängerung: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Paul Lipczinski einen weiteren Spieler der sehr erfolgreichen vergangenen Saison ein weiteres Jahr an den Verein binden konnten. Paul ist ein Spieler, der variabel einsetzbar ist und in der letzten Saison einen großen Entwicklungsschritt gemacht hat. Mit diesem Schritt ist es uns trotz der herausfordernden Situation gelungen, etwas Kontinuität in der Kaderplanung an den Tag zu legen."

„Matija stand schon vor zwei Saisonen knapp vor einem Engagement beim SV Horn"

Ein weiterer Neuzugang dieser Transferperiode ist Matija Milosavljevic (im Foto mit Andreas Zinkel). Der Linksverteidiger (geb.: 16.07.2001) wurde in der AKA Vorarlberg ausgebildet und war dann unter anderem beim SV Stripfing und SW Bregenz unter Vertrag. Weitere Stationen seiner Karriere waren der FC Lauterach, der VFB Hohenems (beide Regionalliga West) und der Dornbirner SV (Eliteliga Vorarlberg).

Dort absolvierte der Linksfuß 24 Partien in der Regionalliga und 27 Partien in der Eliteliga Vorarlberg. Mit dem Wechsel zum SV Horn macht der seit wenigen Tagen 23-Jährige jetzt den ersten Schritt in den Profifußball.

„Matija Milosavljevic stand schon vor zwei Saisonen knapp vor einem Engagement beim SV Horn. Seit damals hat Matija hart an sich gearbeitet, sodass wir uns sehr freuen, mit ihm in die Saison zu gehen“, so Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang.

Fotocredit: SV Horn