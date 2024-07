Nachdem das für Freitag geplante Testspiel gegen die LASK Amateure OÖ ausgefallen war, konnte ADMIRAL 2. Ligist FC Liefering am Samstag gegen die zweite Garnitur des OGC Nizza mit einem 4:3-Sieg noch einmal Selbstvertrauen für den Saisonstart in einer Woche (Freitag, 2. August, 18 Uhr, Heimspiel vs. First Vienna FC 1894) tanken.

Gelungene Generalprobe für Kristjan Bendra und die Lieferinger, die sich gegen die zweite Garnitur von OGC Nizza in Windischgarsten durchsetzten

FC Liefering vs. OGC Nizza II; 4:3 (2:1).

Torschützen: Reischl, Diakite, Zikovic, Moswitzer bzw. Cho (2x), Orakpo

Vor allem in der ersten Hälfte zeigten die jungen Salzburger in Windischgarsten gegen die Equipe von der Côte d’Azur ein sehr starkes Spiel, mit einem robustem Zweikampf-Verhalten und reichlich Zug zum Tor. Das Anfangsmomentum wusste die Beichler-Elf schließlich auch zu nutzen, um sich durch Treffer von Reischl (15.) und Diakite (23.) früh eine Zwei-Tore-Führung zu erarbeiten.

Die Partie war geprägt von vielen Zweikämpfen, und dem Wetter entsprechend wurde es hier und da mal ein wenig hitzig, ohne aber unfair auszuarten.

Eigenverschuldet musste Liefering kurz vor der Pause dann doch noch den Anschlusstreffer von Cho (43.) hinnehmen, somit ging es in Durchgang zwei bei beiden Teams mit offenem Visier weiter, was sich auch im Ergebnis widerspiegeln sollte. Zikovic erhöhte schnell auf 3:1 (50.), kurz darauf brachte Orakpo die Franzosen wieder ran (54.). Der Siegtreffer ging auf das Konto von Moswitzer, der in Minute 80 netzte, Doppelpacker Cho machte es in der Schlussphase dann noch einmal kurz spannend (87.).

Mit Leidenschaft und Willen konnten die Lieferinger am Ende jedoch letztlich einen verdienten Sieg einfahren und haben im letzten Testspiel vor dem Liga-Start noch einmal alles auf dem Platz gelassen. Kommenden Freitag, den 02. August geht’s um 18:00 Uhr mit einem Heimspiel gegen den First Vienna FC endlich in der ADMIRAL 2. Liga los!

„Es war ein super Test für uns gegen eine Top-Mannschaft und auf einem Niveau"

Daniel Beichler: „Es war ein super Test für uns gegen eine Top-Mannschaft und auf einem Niveau, wie wir es bisher noch nicht hatten. Wenn wir im Matchplan drinnen sind und im Kollektiv mutig auftreten, können wir auch gegen solche Top-Teams gewinnen, wie man heute gesehen hat.

Das hat mir richtig gut gefallen, und das wird uns viel Überzeugung für die 90 Minuten gegen die First Vienna mitgeben, weil die Burschen gemerkt haben, dass unsere Spielidee funktioniert und wir für jeden Gegner richtig unangenehm sein können. Jetzt gilt es, für nächsten Freitag gut zu regenerieren und bestens vorbereitet ins erste Liga-Spiel zu gehen.“

FC Liefering: Zawieschitzky – Zikovic, Schuster (61. Moswitzer), Mellberg (35. Brandtner) – Trummer (76. Bendra), Jano, Diakite (46. Paumgartner), Sulzbacher (61. Sahin), Rackl (61. Schablas) – Reischl, Verhounig (61. Kenneth)

