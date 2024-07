Der SV Lafnitz aus der ADMIRAL 2. Liga setzte sich am Freitagabend in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups knapp aber doch im Elfmeterschießen gegen den SC Weiz aus der Regionalliga Mitte durch. Das Spiel endete 8:7, beim Elferschießen kam es aber zu einem Fairplay-Eklat, doch der Reihe nach.

Saban Uzun ist seit wenigen Wochen Trainer der Lafnitzer

Weitgehend offene Partie

Die Weizer konnten das Spiel über weite Strecken offen gestalten. Der Drittligist schlug sich wacker, auch wenn die Lafnitzer im ersten Durchgang das bessere Team waren und auch vor der Pause durch einen Treffer von Jakob Knollmüllner verdient in Führung gingen.

Gleich nach dem Seitenwechsel glichen die Weizer aber durch Paul Kiedl aus. Es dauert jedoch nur wenige Augenblicke, ehe die Truppe von Trainer Saban Uzun wieder in Führung lag - Ermin Mahmic traf zur erneuten Führung. Die Mannen von Trainer Alois Hödl kämpften sich aber erneut zurück und glichen durch Thomas Fink in der 76. Minute wieder aus - ein verrücktes Spiel, ehe es in die Verlängerung ging, wo die Gäste wieder in Führung gingen und wieder den Ausgleich hinnehmen mussten. Somit kam es zum Elfmeterschießen.

Lautstarke Rufe durch Lafnitz-Trainer

Dort kam es dann zum Eklat. Lafnitz-Trainer Saban Uzun rief bei den Elfmetern der Weizer - auch hörbar für die Zuschauer - lautstark ins Feld und wollte seinem Torwart so die Ecke verraten, in die der gegnerische Spieler zielen würde. Zum Unverständnis von Weiz-Trainer Hödl: "Das ist mehr als unsportlich. So etwas habe ich noch nie erlebt", so der Coach des Regionalligisten, der sich wundert, dass der Schiedsrichter nicht eingegriffen hat. "Schade ist, dass man so dann die Partie verliert und ausscheidet. Wir waren sicher nicht das schlechtere Team, im ersten Durchgang war der Gegner besser, dann haben wir es aber sehr gut gemacht und sind auch immer wieder zurückgekommen. Lafnitz war fertig."

Neo-Zweitligist-Coach Uzun sieht den Sachverhalt freilich anders. "Ich hatte keine Gelegenheit, meinem Torwart einen Zettel zu schreiben und zu geben. Ich wollte auf keinen Fall die gegnerischen Spieler irritieren." Das Regelwerk sieht hier übrigens eine Ermahnung durch den Schiedsrichter vor, von dem Uzun aber - wie er im Gespräch mit LIGAPORTAL betont - nichts wusste. "Das ist gut zu wissen für die Zukunft. Wir freuen uns jedenfalls über den Aufstieg in die nächste Runde. Meine Jungs haben sich das verdient."

Foto: SV Lafnitz