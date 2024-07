ADMIRAL 2. Ligist First Vienna FC 1894 feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen. Zu diesem besonderen Anlass verwandelt sich das Q19 Einkaufsquartier Döbling im gesamten August in einen Ort der österreichischen Sportgeschichte. Bei der Ausstellung "130 Jahre First Vienna Football Club 1894" können Besucher von Donnerstag, 1. August, bis Samstag, 31. August, alles über die faszinierende Geschichte des ersten und ältesten Fußballvereins Österreichs erfahren.





Alte Vienna-Legenden wie der argentinische 78er-Weltmeister Mario Kempes erwachen

Auf einer Fläche von knapp 100 Quadratmetern wird die abwechslungsreiche Klubgeschichte von der Gründung um Gründungsvater Nathaniel Mayer Anselm Freiherr von Rothschild, den britischen Landschaftsgärtnern, Spielertrainer Mark D. Nicholson, den Bau des Stadions Hohe Warte, den ersten Meistertitel 1931, über die Meistermannschaft 1955 mit Hans Menasse und Johann Buzek, die Legenden Hans Krankl, Weltmeister Mario Kempes und Andreas Herzog bis hin zur Neuzeit liebevoll nacherzählt.

Das Herzstück der Ausstellung bildet ein Fußballfeld, auf dem die Ausstellungsstücke präsentiert werden und historische Momente des österreichischen Fußballs und der Vienna festgehalten sind. Auf Monitoren erwachen alte Vienna-Legenden wie Weltmeister Mario Kempes, der Rekordbesuch auf der Hohen Warte und weitere historische Momente zum Leben.

Zusätzlich wird es neben Schautafeln auch Vitrinen mit seltenen Sammlerstücken aus der bewegenden Geschichte von Österreichs ältestem Fußballverein geben, die bis zur Gründungszeit zurückreichen. Auch die Meisterradkappe aus den letzten Aufstiegssaisonen wird einen besonderen Platz in der Ausstellung einnehmen.



Die feierliche Eröffnung der Ausstellung findet am 1. August statt. Bis Ende August haben alle Besucherinnen und Besucher des Q19 Einkaufsquartiers die Gelegenheit, in ein Stück Wiener und österreichische Sportgeschichte einzutauchen.

Eröffnung:

Datum: Donnerstag, 1. August 2024

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Ort: Q19 Einkaufsquartier Döbling

Ausstellungsinformationen:

Die von Kuratorin Milli Segal und Vienna-Historiker Alexander Juraske entworfene Ausstellung öffnet ihre Türen im Q19 vom Donnerstag, 1. August, bis Samstag, 31. August, und ist täglich während der Öffnungszeiten für alle zugänglich.



Ein besonderer Dank gilt dem leider viel zu früh verstorbenen Vienna-Fan und Sammler Michael Czeschka, dessen wertvoller Beitrag diese Ausstellung in der Form erst möglich gemacht hat!

Unsere Jubiläumsausstellung im Q19 startet am 1. August 🎉 Kommt vorbei und erlebt die Geschichte des First Vienna FC 1894 hautnah. 💙💛



Unsere Jubiläumsausstellung im Q19 startet am 1. August 🎉 Kommt vorbei und erlebt die Geschichte des First Vienna FC 1894 hautnah. 💙💛

Fotocredit: First Vienna