Kurz vor dem Start der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 wird der SKU Ertl Glas Amstetten, der in Runde 1 am Freitag bei Aufsteiger ASK Voitsberg gastiert (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) noch einmal am Transfermarkt aktiv und verpflichtet den 24-jährigen Mittelstürmer Charles-Jesaja Herrmann (geb.: 08.02.2000 in Kiel). Der 1,90m große Deutsche mit ghanaischen Wurzeln übersiedelt vom Rhein an die Ybbs. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

Der neue "Knipser" bei den Mostviertlern: Der deutsche Torjäger Charles-Jesaja Herrmann

26 Einsätze für DFB-Nachwuchsteams

In der vergangenen Saison absolvierte der beidfüssige Mittelstürmer 21 Spiele für Traditionsklub SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga in Deutschland und erzielte drei Treffer. Charles-Jesaja Herrmann begann seine Karriere bei Hannover 96, wechselte im Alter von 14 Jahren zum VfL Wolfsburg, wo er von der Jugendmannschaft bis zur U19 sämtliche Teams durchlief. Am Weg zum Profi wurde Herrman 26-mal ins Deutsche Nachwuchs-Nationalteam (U15 - U19) einberufen.

Von der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg ging es im Sommer 2021 zum KV Kortrijk nach Belgien. Für den belgischen Erstligisten stehen dreizehn Spiele in der höchsten Spielklasse zubuche. Nach einer Saison beim NAC Breda in der zweiten niederländische Liga heuerte er im Sommer 2023 in Mannheim an.

Fotocredit: SKU Amstetten