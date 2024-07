Wenn ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SC Austria Lustenau am kommenden Samstag, den 3. August, im Heimspiel gegen den SV Lafnitz (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in die ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 startet, wird der Kapitän nicht an Bord sein. Matthias Maak verletzte sich am vergangenen Freitag beim 2:1-Sieg der Vorarlberger in der 1. Runde im UNIQA ÖFB-Cup beim SV Wals-Grünau nach 50 Spielminuten schwer am rechten Knie und wurde am Montag operiert.

Außenmeniskus-Riss bei Matthias Maak

Der 32-jährige Steirer, der vor vier Jahren im August 2020 vom Vorarlberg-Rivalen SCR Altach zur Lustenauer Austria wechselte und dort noch Vertrag bis Juni 2025 hat, verdrehte sich in der Pokal-Partie kurz nach dem Seitenwechsel nach einem unglücklichen Zweikampf das rechte Knie. Woraufhin der Austria-Abwehrchef ausgewechselt werden musste.

Laut Diagnose erlitt der Rechtsfuß einen Riss des Außenmeniskus und wurde am Montagabend in Dornbirn erfolgreich operiert. Der Kapitän wird dem Team um Cheftrainer Martin Brenner somit länger fehlen. Matthias Maak stammt aus dem Nachwuchs von TuS Krieglach und Austria Wien.

Kapitän Matthias Maak wird der Austria für eine längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der Innenverteidiger erlitt beim 2:1-Sieg im UNIQA ÖFB-Cup in Salzburg einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie und wurde gestern Abend bereits erfolgreich operiert. pic.twitter.com/Hl3qQFrCaK — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) July 30, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL