ADMIRAL 2. Ligist SC Austria Lustenau reagiert auf den langfristigen Verletzungsausfall von Kapitän und Innenverteidiger Matthias Maak - siehe Beitrag - und wird am Transfermarkt tätig. Der Neuzugang kommt aus Frankreich. Sein Name: Nathan Falconnier. Der 21-jährige Abwehrspieler (geb.: 26.06.2003) mit dem Gardemaß von 1,92 Meter wechselt vom französischen Zweitligisten FC Annecy an den Rhein und unterschreibt bis mindestens Sommer 2026. Siehe auch TRANSFERS allgemein.

„Junger Spieler, der verschiedene Positionen in der Defensive abdecken kann"

Für den Club aus Frankreich kommt Nathan Falconnier auf insgesamt zehn Einsätze. Sechsmal lief der Youngster für das Team aus der französischen Alpenstadt in der Ligue 2 auf, vier Partien absolvierte der Rechtsfuß im Coupe de France. Der junge Defensivmann kann neben der Position als Innenverteidiger auch als Rechtsverteidiger und als defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden.

Ausgebildet wurde Falconnier bei Ferney Voltaire, Évian Thonon Gaillard FC und Annecy FC. Über die U19 schaffte der 1,92 m große Hintermann den Sprung zu den Profis. Mit dem Transfer zu Grün-Weiß wechselt der Rechtsfuß nun erstmals in seiner Karriere ins Ausland.

„Ich bin sehr glücklich und auch stolz, künftig die Farben des SC Austria Lustenau überstreifen zu dürfen. Mein Ziel ist es, so viel wie möglich zu spielen, der Mannschaft auf dem Platz zu helfen und gemeinsam den maximalen Erfolg in dieser Saison zu erzielen“, so Nathan Falconnier.

Sportchef Mirco Papaleo: „Wir freuen uns, Nathan bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist ein junger Spieler, der verschiedene Positionen in der Defensive abdecken kann. Wir sind uns sicher, dass er sich bei uns noch weiterentwickeln wird. Mit seiner Vielseitigkeit und seinem Potenzial wird Nathan unser Team bereichern und uns helfen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Wir sind gespannt auf seine zukünftigen Leistungen und heißen ihn herzlich willkommen.“

Fotocredit: SC Austria Lustenau