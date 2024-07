In der 1. Runde der Admiral 2. Bundesliga spielt die SV Guntamatic Ried am Freitag, dem 2. August, auswärts bei SV Stripfing/Weiden. Ankick in der Generali Arena in Wien ist um 18.00 Uhr. Das Spiel könnt ihr wie immer im LIGAPORTAL-LIVETICKER mitverfolgen.

Die Wikinger

Die SV Guntamatic Ried, Vizemeister in der vergangenen Saison der Admiral 2. Bundesliga, feierte in der ersten Cup-Runde ein 11:0-Schützenfest in Röthis. Es trafen David Bumberger (2.), Fabian Wohlmuth (6.), Mark Große (19., 33./Elfmeter, 47.), Saliou Sane (36., 44., 58., 65.), Belmin Beganovic (73./Elfmeter) und Michael Sollbauer (77.).

„So wie wir das Spiel gegen Röthis angegangen sind, war das äußerst professionell von uns“, betont SVR-Kicker Oliver Steurer. „Wir haben eine ordentliche Vorbereitung gespielt und haben auf dieses erste Pflichtspiel hingefiebert. Wir waren sehr froh, dass es endlich losgegangen ist und es so gut geklappt hat. Wenn man andere Ergebnisse vom Wochenende gesehen hat, dann ist es nicht selbstverständlich, dass man so einen Gegner zweistellig schlägt.“

„Die Mannschaft hat gegen Röthis eine sehr disziplinierte Leistung abgeliefert und dabei auch ihren Spielwitz und ihre Kreativität aufblitzen lassen. Der Auswärts-Support hat uns schon ab dem Aufwärmen gepusht und war fantastisch. Dass wir jetzt den amtierenden Doublesieger gezogen haben, freut mich riesig für unsere Fans“, erklärt SVR-Cheftrainer Maximilian Senft.

Personalsituation

Wilfried Eza fällt mit einer knöchernen Absplitterung am Fersenbein aus. Philipp Pomer ist erkrankt.

Der Gegner

Stripfing/Weiden, in der vergangenen Saison Zwölfter in der Tabelle, setzte sich im Cup in Oberwart mit 2:0 durch. Für die beiden Tore sorgte Marco Hausjell (19., 48.).

„Am Anfang der Saison ist es für alle Mannschaften nicht so einfach, weil man nicht weiß, wo man steht“, sagt Oliver Steurer. „Wir werden wieder unser Ding durchziehen, an die vergangene Saison anknüpfen und so das Spiel auf unsere Seite bringen. Stripfing hat sich vor einem Jahr am Anfang stark präsentiert. Sie werden versuchen, auch in diese Saison so zu starten. Ein Auftaktsieg wäre natürlich schön. Wenn wir unser Spiel machen, dann ist die Chance groß, dass wir diesen Sieg auch schaffen. Das wollen wir aber ohnehin in jedem Spiel – egal ob Auftakt oder eine spätere Runde.“

„Seit Dienstag gilt unser Fokus voll und ganz dem ersten Meisterschaftsspiel gegen Stripfing. Sie haben die individuelle Qualität in ihrem Kader erhöht und spielen seit dieser Saison in der Generali Arena der Wiener Austria. Es wird ein komplett anderes Spiel als das Auswärtsspiel letzte Saison. Wir fiebern dem ersten Spiel entgegen und sind froh, im Pflichtspielmodus angekommen zu sein“, so Maximilian Senft.

Drittes Aufeinandertreffen

Die SV Guntamatic Ried und der SV Stripfing/Weiden trafen in der vergangenen Saison der Admiral 2. Bundesliga erstmals aufeinander. Am 11. August 2023 siegte Stripfing am FAC-Platz in Wien durch ein Tor von Nikola Gataric in der 15. Minute mit 1:0. Am 1. März 2024 feierte Ried zuhause in der Innviertel ARENA einen klaren 5:0-Sieg. Die Treffer erzielten Wilfried Eza (9., 52.), Fabian Wohlmuth (14.), Arjan Malic (47.) und David Bumberger (72.).

Foto: SVR