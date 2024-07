Der 20-jährige Torhüter Shaoziyang Liu wechselt vom FC Bayern München ll zum SV Horn und erhält ein Arbeitspapier für die kommenden zwei Spielzeiten.

Der SV Horn kann ab sofort auf die Dienste von Shaoziyang Liu setzen. Der 1,91m große Tormann aus China wechselt vom FC Bayern München ll ins Waldviertel und unterschreibt einen 2-Jahresvertrag. Ausgebildet wurde der 20-jährige bei WH 3 Towns in China und dem spanischen Verein AE JM Gene. Im Frühjahr 2022 folgte dann der Wechsel zur 2. Mannschafft des FC Bayern München. Daraufhin wurde er an Austria Klagenfurt, den Grazer AK und die SV Ried ausgeliehen, was den SV Horn zu seiner vierten Station im österreichischen Profifußball macht.

Mit Shaoziyang haben wir einen jungen, ambitionierten Torhüter verpflichtet, der in der vergangenen Saison vom FC Bayern München ll an die SV Ried ausgeliehen war und in der Regionalliga Spielpraxis sammeln konnte. Shaoziyang Liu ist ein vielversprechender Spieler und wird sich in der kommenden Saison mit Matteo Hotop um die Startelfposition matchen.“, erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Foto: SV Horn