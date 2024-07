Nächster Neuzugang beim SKN St. Pölten: Wilguens Paugain schließt sich dem Rudel an. Der 22-jährige Franzose war bis Sommer in der Virsliga – der 1. Liga in Lettland – bei FK Auda im Einsatz. Der Rechtsverteidiger, der auch zwei Mal ins französische U18 Nationalteam einberufen wurde, hat beim SKN nun einen Vertrag bis 2026 plus Option unterschrieben. Siehe auch: TRANSFERLISTE der ADMIRAL 2. Liga!

"....bekommen mehr Breite auf der rechten Außenseite"

Christoph Freitag, Sportdirektor SKN St. Pölten: „Wilguens war schon als Testspieler bei uns und hat uns sehr gut gefallen. Mit ihm bekommen wir mehr Breite auf der rechten Außenseite, und wir sind überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird.“

Wilguens Paugain: „Ich habe mich für St. Pölten entschieden, weil ich dieses Projekt extrem spannend finde. Deshalb bin ich auch sehr glücklich darüber, jetzt ein Teil des Teams zu sein. Ich will der Mannschaft nun gerne so gut ich kann helfen."

