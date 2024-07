Seifedin Chabbi ist wieder Grün-Weißer! Nach acht Jahren kehrt der Angreifer mit sofortiger Wirkung zum SC Austria Lustenau zurück. Der 31-Jährige wechselt vom FC Vaduz nach Vorarlberg und unterschreibt bis Sommer 2025. Im August 2013 stieß der Offensivmann von der TSG Hoffenheim ins Reichshofstadion und zog sich bis Sommer 2016 das Trikot der Austria über. In den drei Saisonen stand er in insgesamt 80 Partien auf dem Platz und war dabei an 32 Treffern direkt beteiligt. Lesenswert: Transferliste der ADMIRAL 2. LIGA!

"Für mich ist der Wechsel zur Austria eine Heimkehr"

Aus dem Ländle ging es für den mehrfachen österreichischen Nachwuchsnationalspieler damals zum FC St. Gallen in die Schweiz, ehe er seine Schuhe in der heimischen ADMIRAL Bundesliga für den SK Sturm Graz, die SV Ried und den TSV Hartberg schnürte. Im Ausland sammelte der Vollblutstürmer in der Türkei bei Gaziantep, in Schottland bei St. Mirren und zuletzt in Liechtenstein beim FC Vaduz reichlich Erfahrung.

Nun ist der Sohn von Ex-Austria-Coach Lassaad Chabbi zurück in Vorarlberg bei Grün-Weiß. Über die Ablösemodalitäten haben der SC Austria Lustenau und der FC Vaduz Stillschweigen vereinbart. Chabbi wird künftig mit der Nummer 9 aufs Feld laufen und schon am heutigen Mittwoch in das Mannschaftstraining einsteigen.

„Ich freue mich riesig, jetzt wieder in Lustenau zu sein. Für mich ist der Wechsel zur Austria eine Heimkehr. Ich bin als kleines Kind als Fan auf der Nordtribüne gestanden und danach hat hier als Profi alles begonnen. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht. Mir war schnell klar, dass dieser Schritt für mich die einzige Option ist. Ich werde versuchen mein Bestes zu geben und der Mannschaft so viel wie möglich zu helfen, damit wir die Saison so erfolgreich wie möglich gestalten werden“, so Chabbi.

Sportchef Mirco Papaleo: „Wir freuen uns über die Rückkehr von Seifedin. Er bringt eine Fülle an Erfahrung und Fähigkeiten in der Offensive mit, die uns zweifellos weiterhelfen werden. Seine Rückkehr stärkt unser Team und gibt uns zusätzliche Optionen im Angriffsspiel. Wir sind überzeugt, dass er einen bedeutenden Beitrag zu unseren zukünftigen Erfolgen leisten wird."

Fotocredit: SC Austria Lustenau