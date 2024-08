Und der Nächste bitte...! Nach Stürmer-Routinier und Rückkehrer Seifedin Chabbi (31 Jahre) verstärkt sich der SC Austria Lustenau bei Defensivakteur William Rodrigues mit einem weiteren Routinier. In der vergangenen Saison stand der brasilianische Innenverteidiger beim FC Dornbirn 1913 unter Vertrag. Am Rhein unterschreibt der 30-Jährige bis mindestens Sommer 2025. Siehe auch Sommer-TRANSFERS der ADMIRAL 2. Liga.

„Einmal Austrianer, immer Austrianer"

Wie auch Seifedin Chabbi spielte der Abwehrspieler in der Vergangenheit bereits bei Grün-Weiß. Aus seiner Heimat kam Rodrigues im Sommer 2017 von Metropolitano ins Reichshofstadion und lief in den folgenden zwei Jahren bis 2019 für die Austria in 40 Partien auf. Danach wechselte er zum SV Lafnitz, ehe er nach einem Engagement in Deutschland bei der SGV Freiberg in Brasilien bei Cascavel-PR und danach beim Burgan SC in Kuwait spielte.

Im Juli 2022 kehrte der Defensivmann nach Österreich zurück und unterzeichnete beim FC Dornbirn. Für die Messestädter absolvierte er insgesamt 50 Spiele, 23 davon in der zurückliegenden Zweitliga-Saison. Nun ist Rodrigues wieder zurück beim SC Austria Lustenau.

„Wie sagt man so schön: Einmal Austrianer, immer Austrianer. Ich habe den Verein in den vergangenen Jahren stets weiterverfolgt und freue mich sehr, jetzt wieder zurück zu sein. Ich liebe diesen Verein und will in der anstehenden Saison das Beste für die Mannschaft geben“, so Rodrigues.

Sportchef Mirco Papaleo: „Wir freuen uns, William bei uns begrüßen zu dürfen. Dank seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seiner Fähigkeiten auf dem Platz wird er unser Team verstärken und uns gleich weiterhelfen. Er kennt den Verein, die Liga und die Region bereits bestens und wird daher keine Eingewöhnungszeit brauchen. Nach der Verletzung von Matthias Maak wollten wir in der Abwehr noch einmal nachlegen, das ist uns mit der Verpflichtung von William nun gelungen. Es ist großartig, ihn noch vor Saisonstart bei uns zu haben.“

Fotocredit: SC Austria Lustenau