Heute wurde im Q19 Einkaufsquartier in Döbling die Ausstellung „130 Jahre First Vienna Football-Club 1894“ feierlich eröffnet. Im August verwandelt sich das Erdgeschoss des Einkaufsquartiers in eine Hommage an die reiche Geschichte des ersten österreichischen Fußballvereins. Die Ausstellung spannt den Bogen von der Gründung der Vienna im Jahr 1894 bis zur Gegenwart.

Einkaufsquartier Döbling im August Ort österreichischer Sportgeschichte

Der First Vienna FC 1894 feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen. Zu diesem besonderen Anlass wird das Q19 Einkaufsquartier Döbling den gesamten August über zu einem Ort der österreichischen Sportgeschichte.

Die feierliche Eröffnung der Ausstellung fand im Beisein von Q19-Hausherr Gernot Jung, Gemeinderätin Yvonne Rychly, Bezirksvorsteher Daniel Resch, Vienna-Präsident und UNIQA-Vorstandsmitglied Kurt Svoboda sowie Vienna-Sportdirektor Andi Ivanschitz statt. Durch das Programm der Eröffnung führte Vienna-Stadionsprecher Erwin Gruber. Ein Dudelsackspieler der Pipeband „Vienna Pipes and Drums“ sorgte für die musikalische Untermalung der Eröffnung.

V.l.: Vienna-Vizepräsident Roland Schmidt, Vienna-Präsident Kurt Svoboda, Dudelsackspieler der Vienna Pipes, Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz

Bei der Ausstellung „130 Jahre First Vienna Football Club 1894“ können Besucher vom Donnerstag, 1. August, bis Samstag, 31. August, alles über die faszinierende Geschichte des ersten und ältesten Fußballvereins Österreichs erfahren.



Auf einer Fläche von knapp 100 Quadratmetern wird die abwechslungsreiche Klubgeschichte von der Gründung um Nathaniel Mayer Anselm Freiherr von Rothschild und den britischen Landschaftsgärtner und Spielertrainer Mark D. Nicholson, über den Bau des Stadions Hohe Warte und den ersten Meistertitel 1931, bis hin zu den Meistermannschaften von 1955 mit Hans Menasse und Johann Buzek sowie den Legenden Hans Krankl, Weltmeister Mario Kempes und Andreas Herzog bis in die Neuzeit liebevoll nacherzählt.

V. l.: Vienna-Vizepräsident Roland Schmidt, Bezirksvorsteher Daniel Resch, Vienna-Präsident Kurt Svoboda, Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz, Spieler Christoph Monschein, Gemeinderätin Yvonne Rychly

Szenen mit Vienna-Legende und Weltmeister Mario Kempes sowie Rekordbesuch auf Hoher Warte

Das Herzstück der Ausstellung bildet ein Fußballfeld, auf dem die Ausstellungsstücke präsentiert werden und historische Momente des österreichischen Fußballs und der Vienna festgehalten sind.

Auf Monitoren erwachen historische Momente aus der Vienna-Vergangenheit zum Leben, darunter Szenen mit Vienna-Legende und Weltmeister Mario Kempes sowie der Rekordbesuch auf der Hohen Warte. Zusätzlich zu Schautafeln präsentiert die Ausstellung auch seltene Sammlerstücke aus der bewegenden Geschichte von Österreichs ältestem Fußballverein. Auch die Meisterradkappe aus den letzten Aufstiegssaisonen wird einen besonderen Platz in der Ausstellung einnehmen.

Vienna-Historiker Alexander Juraske und Kuratorin Milli Segal

Ausstellungsinformationen:

Die von Kuratorin Milli Segal und Vienna-Historiker Alexander Juraske entworfene Ausstellung öffnet ihre Türen im Q19 vom Donnerstag, 1. August, bis Samstag, 31. August, und ist täglich während der Öffnungszeiten für alle zugänglich.

Unsere Jungs rocken ihr neues Auswärtstrikot! 💙💛

Das Trikot ist ab sofort bei Heimspielen im Vienna-Fanshop erhältlich. 👀#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/ZYKOMprABX — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) July 31, 2024

Fotocredit: Vienna