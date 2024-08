Einen Tag vor seinem Start in die neue Meisterschaftssaison in Liga 2 gibt ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SC Austria Lustenau mit Ibrahim Ouattara einen weiteren Neuzugang bekannt. Der junge Offensivakteur wechselt leihweise bis Sommer 2025 von Clermont Foot 63 nach Vorarlberg und wird dort in der ADMIRAL 2. Liga zum Einsatz kommen. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

Ibrahim Ouattara soll die Austria mit seinen Fähigkeiten zum Erfolg führen

"Dank seiner Geschwindigkeit und seinen Dribbling-Fähigkeiten wird er der Mannschaft viel helfen"

In der abgelaufenen Saison spielte der pfeilschnelle Außenbahnspieler für die zweite Mannschaft des französischen Kooperationsvereins und erzielte dabei in 25 Einsätzen zehn Tore und bereitete zahlreiche weitere Treffer vor. Nach guten Leistungen hat er Anfang Juli seinen ersten Profivertrag bei Clermont unterzeichnet und im Anschluss die komplette Vorbereitung mit dem Team aus dem Stade Gabriel Montpied absolviert.

Ouattara wird in den kommenden Tagen in Lustenau erwartet. Aktuell laboriert der 20-jährige Ivorer noch an einer leichten Verletzung, weshalb sich die Mannschaft und die Fans hinsichtlich seines ersten Einsatzes noch ein wenig gedulden müssen. Am Rhein soll der offensiv vielseitig einsetzbare Akteur in seiner Entwicklung weiter reifen und eine wichtige Rolle einnehmen.

Sportchef Mirco Papaleo: „Wir freuen uns, Ibrahim in unserem Team willkommen zuheißen. Er wird unsere Offensive verstärken, und dank seiner Geschwindigkeit und seinen Dribbling-Fähigkeiten wird er der Mannschaft viel helfen.

Obwohl er noch seine Verletzung auskurieren muss, sind wir zuversichtlich, dass er in Kürze wett kampfbereit sein wird. Seine Qualitäten werden unser Spiel bereichern und wir freuen uns darauf, ihn bald auf dem Platz zu sehen. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und heißen ihn herzlich willkommen.“

Herzlich willkommen bei Grün-Weiß, Ibrahim! 🟩⬜ pic.twitter.com/sGODUHCvSd — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) August 2, 2024

Fotocredit: SC Austria Lustenau