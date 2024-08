Nach der zehnwöchigen Sommerpause startet der Floridsdorfer Athletiksport-Club mit einem Heimspiel in der Hopfengasse in die neue ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25. Zum Auftakt gibt es gleich ein Topspiel gegen den SKN St. Pölten (Sonntag, 10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und auf dem FAC-Platz ein Wiedersehen mit zwei alten Bekannten.

Bild vor drei Jahren im Frühjahr als Mitja Mörec (r.) und Aleksandar Gitsov zunächst beim FAC interimistisch die Nachfolge vom freigestellten Roman Ellensohn übernahmen und dann ab der Saison 2021/22 Mörec den Cheftrainer-Posten bekleidete und Gitsov sein Co wurde. Am Sonntag treffen die beiden Freunde nun als Kontrahenten aufeinander.

„Jungs haben vom ersten Training an eine Reaktion gezeigt"

Auf den Floridsdorfer Athletiksport-Club wartet am kommenden Sonntag ein spannender Auftakt in die neue Saison der ADMIRAL 2. Liga. Die Blau-Weißen empfangen in einem Topspiel den Titel-Mitfavoriten SKN St. Pölten am FAC-Platz.

Schon am vergangenen Wochenende absolvierten die Blau-Weißen im Uniqa ÖFB-Cup ihr erstes Pflichtspiel der 120-Jahre-Jubiläumssaison. Leider gelang aufgrund einer 1:2-Niederlage gegen den ASV Siegendorf nicht der Einzug in die nächste Runde. Die Mannschaft von Cheftrainer Mitja Mörec konnte den frühen 0:2-Rückstand nicht aufholen und musste als Verlierer die Heimreise in die Hauptstadt antreten.

Nun erwartet Mörec eine klare Reaktion seiner Spieler: „Diese Niederlage war sehr enttäuschend, da wir uns als Verein und als Mannschaft viel vorgenommen haben. Aber die Jungs haben vom ersten Training an eine Reaktion gezeigt und in jeder Einheit 100 Prozent gegeben. Auch wenn die Trainings sehr wichtig sind, zählt am Ende das Ergebnis am Sonntag. Genau da müssen wir dann unsere Qualität und unser Niveau auf den Platz bringen.“

Aleksandar Gitsov & Leomend Krasniqi gegen Ex-Klub FAC

Der SKN St. Pölten konnte hingegen einen knappen 3:2-Sieg gegen den SV Leobendorf feiern und den Sprung in die 2. LÖFB-Cup-Runde schaffen. Doch auch in der Liga wollen die Wölfe mit ihrem neuen Cheftrainer Aleksandar Gitsov wieder ganz vorne mitmischen. Dieser ist in der Hopfengasse auch kein Unbekannter.

Von 2019 bis zum August des vergangenen Jahres war Gitsov ein wesentlicher Bestandteil des Trainerstabs des Floridsdorfer Athletiksport-Clubs. Der gebürtige Bulgare bildete mit Mitja Mörec über mehrere Jahre das erfolgreiche Trainerduo an der Seitenlinie der Blau-Weißen. Am kommenden Sonntag nimmt Gitsov nun erstmalig auf der anderen Trainerbank platz.

„Wenn ich sagen würde, dass es ein Spiel wie jedes andere ist, würde ich lügen. Wir haben sehr lange zusammengearbeitet und sind noch immer gut befreundet. Deshalb wird es ein freundschaftliches Kräftemessen. Nichtsdestotrotz konzentriert sich ab dem Anpfiff jeder auf seine Mannschaft und wird alles für seinen Verein geben“, sagt Mitja Mörec wenige Tage vor dem Duell.

Die Niederösterreicher verstärkten sich im Sommer mit zahlreichen Transfers. Darunter auch Ex-FAC-Mittelfeldspieler Leomend Krasniqi: „Auch wenn sie es nicht so nach außen kommunizieren, zählt der SKN für mich heuer zu den Titelkandidaten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie lange vorne mitspielen werden. Auch wenn die Tabelle es nicht widergespiegelt hat, hatten sie auch in der vergangenen Saison eine starke Mannschaft. Nun haben sie sich auf gewissen Positionen noch mit guten, routinierten Spielern wie Leomend verstärkt. Wir werden uns am Sonntag aber nicht verstecken und alles dafür geben, dass die drei Punkte in der Hopfengasse bleiben“, so Mitja Mörec.

Auch statistisch gesehen brauchen sich die Floridsdorfer am Sonntag nicht zu verstecken. Die letzte Heimniederlage gegen die Wölfe liegt schon mehrere Jahre zurück, genauer gesagt im April 2016. Überhaupt konnte der FAC in den letzten sechs Aufeinandertreffen mit dem SKN fünf Mal als Sieger vom Platz gehen.

Siehe auch:

Mannis Match-Prognosen Rd.1: Vier Aufstiegskandidaten, drei mit Auftaktsiegen

🗣️ Vor dem Ligaauftakt gegen den @SKNStPoelten haben wir in unserer Spielvorschau mit Cheftrainer Mitja Mörec über das bevorstehende Duell gesprochen



ℹ️ Die ganze Vorschau gibt’s auf unserer Homepage



📲 https://t.co/u6pXPwiNJl #120JahreFAC #Wirfürden21 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) August 2, 2024

Archivfoto: FAC