Am 10. August um 19:30 kommt es in der NV-Arena in St. Pölten zum absoluten Spitzenspiel: Meister spusu SKN St. Pölten Rush gegen Vizemeister FC First Vienna (zum Live-Ticker auf ligaportal.at). Für den Saisonauftakt hat man sich einiges einfallen lassen und bietet ein tolles Rahmenprogramm. Während in der Fan-Zone ab 17:00 DJ Greenkeeper Stimmung macht, garantieren im Familiensektor eine Hüpfburg, Segway Probefahrten und eine Torschusswand mit km/h-Messung beste Unterhaltung für Groß und Klein. Alle Besucher über 16 Jahre erhalten außerdem ein Glas spusecco gratis.

Sei dabei! spusu und ligaportal bringen dich zum Spiel und verlosen 2x2 VIP-Tickets. Du sitzt mit Fußball-Legende Toni Polster im VIP-Bereich und genießt die exklusiven Vorzüge eines VIPS inkl. Catering der absoluten Topliga vom Schwarz-Hirsch.

Gewinnspielfrage

Wie heißt die Präsidentin des spusu SKN St.Pölten Rush?

Sende die richtige Antwort per E-Mail mit dem Betreff "VIP spusu" bis Donnerstag, den 08. August um 12:00 Uhr an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Der / Die Gewinner/innen werden schriftlich per Mail verständigt. Keine Barablöse möglich.

Fotocredit: spusu