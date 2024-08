Sie ist seit nunmehr über vier Monaten die "Ober-Wölfin" im Rudel von ADMIRAL Frauen-Bundesligist spusu SKN St. Pölten Rush: Andrea Pichler. Bevor es in ein paar Tagen in die Saison 2024/25 geht, fragte Ligaportal bei der St. Pöltener "Powerfrau", die sich seit Jahren sehr stark im sozialen Bereich engagiert, mal nach. Im "Give-me-Five"-Interview (fünf Fragen = fünf Antworten) verrät Andrea Pichler, wie ihre erste Zeit als SKN-Präsidentin war, die Entwicklung im Frauen-Fußball und das große Ziel UEFA Champions-League-Finale mit dem österreichischen Serienmeister im Frauen-Fußball.

Powerfrau Andrea Pichler, Gattin von spusu-Chef Franz Pichler





"Es ist für mich eine Ehre beim besten Frauenfußball Verein Österreichs Präsidentin zu sein"

LIGAPORTAL: Hallo Frau Pichler, es war kein Scherz als sie heuer am 1. April das Präsidenten-Amt beim österreichischen Frauen-Fußball-Serienmeister und Champions League-Starter spusu SKN St. Pölten Rush übernommen habe, nachdem ihr Vorgänger Wilfried Schmaus, der ihnen ja dem Vernehmen nach noch beratend zur Seite steht, über ein Jahrzehnt eine Ära im Klub geprägt hat. Wie fällt ihr Fazit nach bisher 123 Tagen im Amt aus?

Andrea Pichler: "Es ist eine spannende und herausfordernde Zeit seitdem, die gleich von den Spielerinnen mit Cupsieg und Meisterschaftstitel belohnt wurde. Es ist für mich Ehre beim besten Frauenfußball Verein Österreichs Präsidentin zu sein. Wilfried Schmaus - das wandelnde Lexikon im Sportbereich - ist sehr wertvoll für Informationen. Es gibt viel zu tun, da bereits am 18. August unser 1. Heimspiel gegen den Vizemeister Vienna stattfindet. Dazu in der neuen Spielstätte NV-Arena."

LIGAPORTAL: Was sind ihre Ziele und Visionen mit dem Klub?

Andrea Pichler: "Als erstes gilt es, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der Frauensport in Österreich sich schneller Weiterentwickeln kann. Wir haben endlich eine fixe Heimstätte errungen mit der NV-Arena in St. Pölten, die bisher nur dem Herrenfußball vorenthalten war. Wichtig ist, auch den Frauen einen ihrer würdigen Spielbetrieb und Kabinen sowie Trainingsbereich zu ermöglichen. Durch einen eigenen Trainingsplatz auch bessere Trainingsmöglichkeiten geschaffen.

Weiters wollen wir durch mehr Medienpräsenz und Stadionfeeling. Also Zuschauer anlocken und Medienwerte steigern. Wir wollen das Stadion mit über 5000 Sitzplätzen füllen, Am besten gleich in unserem ersten Heimspiel am Samstag, den 10. August um 19:30. Tanja Schulte, unsere Sportdirektorin, hat sehr gute Spielerinnen für die Saison geholt, außerdem haben wir mit Liese Brancao eine super Trainerin. Sie macht derzeit als einzige Frau in Österreich den Kurs für UEFA-Pro-Diplom." "Rahmenbedingungen für die Frauenteams müssten allgemein verbessert werden" LIGAPORTAL: Wie bewerten sie generell die Entwicklung im österreichischen Klub-Frauenfußball bzw. der Bundesliga?

Andrea Pichler: "Das Interesse an Frauenfußball wird immer größer und die Leistungen der Sportlerinnen lassen sich sehen. Sie locken bereits mehrere tausende Zuschauer ins Stadion und spielen auch international sehr gut mit. Wir wissen aber, dass es im Bereich Frauenfußball noch viel zu tun gibt und daher freuen wir uns auch, dass die Bundesliga-Vereine immer stärker werden und der Konkurrenzkampf auch für die Zuschauer immer spannender wird.

Es müssten im Bereich Frauenfußball aber auch die Rahmenbedingungen für die Frauenteams allgemein verbessert werden. Da haben wir in St. Pölten Glück, da wir ein eigenständiger Verein sind und nicht auf die Gelder angewiesen sind, die die Geschäftsführung für das Frauenteam freigibt."

Der neue Kader von ADMIRAL Frauen-Bundesliga-Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush um Trainerin Liese Brancao.

"...das passt einfach sehr gut zu spusu und unseren Werten"

LIGAPORTAL: Im Sponsoring-Bereich ist eine stete Entwicklung im heimischen Frauen-Klubfußball festzustellen, auch das Image wächst sukzessive. spusu bringt sich seit Jahren erfolgreich beim SKN ein. Was waren die Beweggrunde ihres Unternehmens, sich gerade im Frauen-Fußball und beim SKN zu engagieren?

Andrea Pichler: "spusu fördert allgemein den Sport. Vorzugsweise sehr gerne Fußball. Uns ist der Frauensport ein großes Anliegen. Frauenklubs brauchen im finanziellen Bereich Unterstützung und wir wollen dazu beitragen, dass eine stetig professionelle Weiterentwicklung möglich ist.

St. Pölten ist ein sehr erfolgreicher Vorzeigeverein, an dem sich viele Klubs orientieren können. Die Fußballerinnen haben ein hohes technisches Können, Fairness und zeigen ebenso viel Herz und Freude beim Spiel. Das passt einfach sehr gut zu spusu und unseren Werten. Einfach.menschlich.fair."

"...bei dieser Aussage werde ich oft belächelt, aber..."

LIGAPORTAL: spusu SKN St. Pölten Rush hat eine absolute Vormachtstellung im Lande. 9x Meister in Serie, 10x Cupsieger, 2x in der Gruppenphase der UEFA Champions League, als bester eigenständiger Verein die Nr. 15 der UEFA-Rangliste. Wo soll der Höhenflug noch hingehen?

Andrea Pichler: "Der Höhenflug soll uns in das Champions League-Finale in den nächsten fünf Jahren bringen. Bei dieser Aussage werde ich oft belächelt, aber man braucht klare Ziele vor Augen. Wie sie schon gesagt haben, haben wir national schon alles erreicht und es braucht neue Ziele und Herausforderungen.

Ich bin überzeugt, dass uns die neue Heimstätte beflügeln wird und wir uns in den nächsten Jahren noch professioneller aufstellen können. In der 1. September-Woche spielen wir in Georgien das erste Turnier in der Champions League und ich bin überzeugt, dass es dann erfolgreich weiter geht."

Fotocredit: SKN St. Pölten