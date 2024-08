Nachdem die neue ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 mit fünf Freitagpartien eröffnet wurde, die allesamt mit Auswärtssiegen endeten, hieß es in den beiden Samstagspielen "Steiermark kontra Vorarlberg". Im Ländle empfing am Nachmittag Bundesliga-Absteiger SC Austria Lustenau die Ost-Steirer vom SV Lafnitz, während am Abend zur besten Primetime in Gleisdorf SW Bregenz beim SK Sturm Graz II zu Gast war. In Lustenau gab es eine Nullnummer und bei der Abendpartie der Bregenzer auch.

Die Samstagspiele in der ADMIRAL 2. Liga in Runde 1 standen im Zeichen der Torhüter. Der 33-jährige Deutsche Franco Flückiger hielt die Null für SW Bregenz fest.

Nullnummer trotz zahlreicher Torchancen

SK Sturm Graz II vs. SW Bregenz 0:0

Samstag, 03.08.2024, 20:00 Uhr, Solarstadion Gleisdorf, SR: Markus Greinecker,

Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen und mehreren verpassten Möglichkeiten. In der sechsten Minute hatte SW Bregenz die erste nennenswerte Torchance durch Jan Stefanon, der jedoch das Tor verfehlte. In der neunten Minute antworteten die Sturm Amateure durch Peter Kiedl, der seine Tor-Möglichkeit jedoch ebenfalls ungenutzt ließ. Nur sechs Minuten später versuchte Leon Grgic es ebenfalls für die Grazer, doch auch ihm blieb ein Torerfolg verwehrt.

Die erste Halbzeit war geprägt von einem offenen Schlagabtausch. In der 30. Minute hatte Nikola Stosic eine weitere gute Möglichkeit für die "Jungblackies", doch sein Schuss verfehlte das Ziel. Kurz vor der Halbzeitpause kamen die Vorarlberger noch einmal gefährlich vor das Tor der Grazer. Raul Marte hatte eine gute Einschuss-Möglichkeit, konnte diese jedoch nicht verwerten (42.).

Chancenreiche zweite Hälfte, aber keine Tore

Die zweite Halbzeit setzte das intensive Spielgeschehen nahtlos fort. In der 54. Minute war es erneut Nikola Stosic, der für die Sturm Amateure eine gute Möglichkeit vergab. Kurz darauf versuchte es Jan Stefanon erneut für SW Bregenz, doch auch diesmal blieb der Torhüter der Grazer Sieger im Duell (57.)

SW Bregenz erhöhte den Druck und in der 73. Minute war es Marcel Monsberger, der eine vielversprechende Chance hatte, jedoch ebenfalls ohne Erfolg. Die Schlussphase war geprägt von hektischen Aktionen auf beiden Seiten. In der Minute 87 hatten die Steirer eine weitere vielversprechende Gelegenheit, aber auch ohne Erfolg. In der 89. Minute zeigten die Gäste aus Bregenz nochmals eine sehenswerte Aktion, doch ohne Torerfolg. Es blieb beim 0:0-Endstand.

Der Einsatz stimmte, wie hier zwischen Axel Rouquette (Austria Lustenau) und Johannes Schriebl (SV Lafnitz) - lediglich die Tore fehlten

Austria Lustenau betrieb Torchancen-Wucher

SC Austria Lustenau vs. SV Licht-Loidl Lafnitz 0:0

Samstag, 03.08.2024, 14:30 Uhr, Immoagentur Stadion Bregenz, Z: 1.350; SR: Arnes Talic. Gelb-Rote Karte: Alvaro Henry (SV Lafnitz, 90.+4)

SCAL-Neo-Chefcoach Martin Brenner veränderte seine Startformation im Vergleich zur Vorwoche beim Weiterkommen im UNIQA ÖFB Cup auf einer Position: Für den verletzten Kapitän Matthias Maak rückte Axel Rouquette in die Startformation und begann hinten links, Robin Voisine bildete mit Leo Mätzler das zentrale Duo in der Hintermannschaft.

Der Bundesliga-Absteiger gab am Samstagnachmittag in der Anfangsphase den Ton an. Richtig gefährlich wurde es allerdings erstmals in Minute 18, als Abdellah Baallal aus der Distanz per Volley abzog und das Gäste-Gehäuse knapp verfehlte. Dann die Steirer mit der lautstarken Antwort und einem Aluminiumknaller (20.), sorgte der 22-jährige französische Sommer-Neuzugang Sacha Delaye unmittelbar später per Fallrückzieher beinahe für die Lustenauer Führung.

Sein spektakulärer Versuch ging jedoch am linken Pfosten vorbei, ebenso wie ein Abschluss von Abdellah Baallal kurz darauf (26.). Die Brenner-Auswahl blieb in Folge klar überlegen und verzeichnete weitere Topchancen (Cisse 36., Baallal 37.), doch es blieb beim 0:0 zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, ehe Leo Mikic per strammen Schuss vom Sechzehner knap das Tor verfehlte. Und auch wenige Minuten später fehlte nicht viel, als Axel Rouquette nach einer schönen Kombination den Ball in die Gefahrenzone beförderte, in der Mitte jedoch kein Lustenauer richtig positioniert war.

In Minute 58 tauchte Abdellah Baallal vor dem gegnerischen Keeper Gabriel Suprun auf, beförderte das Leder aber erneut knapp neben den Kasten. Dann zog Chefcoach Martin Brenner seine erste Wechseloption und brachte Rückkehrer Seifedin Chabbi für Baallal. Die Lafnitzer igelten sich ein und lauerten auf Konter, ganz so viele Chancen wie noch vor der Pause konnte sich die Austria auf der Gegenseite hingegen nicht mehr erarbeiten.

In der Schlussphase drehte Grün-Weiß den Motor aber wieder hoch. Der 31-jährige Routinier Seifedin Chabbi konnte das Leder nach starker Mitnahme jedoch ebenso wenig im Tor unterbringen wie Augenblicke später Leo Mätzler per Kopfball. Somit hatten sich die Vorarlberger mit einem 0:0-Remis zu begnügen.

Nach sieben von acht gespielten Partien zum 2. Liga-Auftakt der Saison 2024/25 steht somit immer noch kein Heimsieg zu Buche - gestern fünf Auswärts-Dreier.

