Mit drei Punkten im Gepäck kam der SKU Ertl Glas Amstetten vergangenen Freitagabend aus Voitsberg zurück. Nach dem ÖFB-Cup-Sieg gegen den FCM Traiskirchen ein Saisonauftakt nach Maß. An die jüngsten Erfolge soll nun diesen Freitag (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) im Ertl Glas Stadion angeschlossen werden. Zu Gast beim Heimauftakt in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 ist der SV Stripfing, der sein Auftaktmatch in der Generali-Arena in Wien-Favoriten durch ein Elfmetertor mit 0:1 gegen die SV Guntamatic Ried verlor. Neben Tageskarten sind am Freitag auch SKU-Saisonkarten für 2024/25 erhältlich.

In der vergangenen Saison entging der sportlich gesehen Tabellenletzte SKU Amstetten dank den Zwangsabstiegen vom DSV Leoben und FC Dornbirn 1913 gerade noch dem Abstieg. Mit der neuen Spielzeit legt die Mannschaft von Trainer Patrick Enengl (Foto) erfolgreich los. Zwei Pflichtpartien = zwei Siege. Jeweils auswärts. Jetzt soll der erste volle Heimerfolg her, nachdem es in der vergangenen Spielzeit den gesamten Herbst weder einen Heimsieg noch einen Dreier gab.

"Wollen mit voller Power und Selbstvertrauen in das Spiel gehen"

Die erste ÖFB-Cup-Runde gegen den SV Oberwart absolvierte der Vorjahres-Aufsteiger mit einem 2:0 Sieg noch souverän. Der Meisterschaftsbeginn brachte ihnen dann direkt den Aufstiegs-Favoriten SV Ried. Dieser mussten sich die Mannen rund um Neo-Trainer Iñaki Bea mit einem 0:1 nach Handelfmeter von Grosse geschlagen geben.



"Mit Stripfing erwartet uns ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ich denke die Gegnerqualität hat definitiv zugenommen. Sie haben sich richtig gut verstärkt. Sie haben gegen die SV Ried ein ansehnliches Ergebnis hingelegt", so SKU-Trainer Patrick Enengl. "Wir wissen was auf uns zukommt und wollen mit voller Power und Selbstvertrauen in das Spiel gehen. Wir hoffen natürlich auch auf die Zuseher, dass sie uns mitnehmen können und wir sie mitnehmen."

Die Vorjahres-Duelle

08.3.2024 SV Stripfing vs SKU Ertl Glas Amstetten 0:2 (0:1)

18.08.2023 SKU Ertl Glas Amstetten vs SV Stripfing 1:1 (0:0)

Jesaja Herrmann "knipste" als erster Spieler für den SKU Amstetten in der neuen ADMIRAL 2. Liga-Saison und leitete nach 0:1-Pausenrückstand in Voitsberg die Wende ein. Der zweite Treffer zum 2:1-Auswärtssieg kam von seinem deutschen Landsmann und kongenialen Sturmpartner Jannik Wanner, der auch bei Ligaportal.at zum ersten "Spieler der Runde" gewählt wurde. Beide Sommer-Stürmer-Neugänge starteten vielversprechend in die neue Saison für die Mostviertler.

Neuerungen in der Hauptkantine

Über die Sommerpause wurde nicht nur am Kader geschliffen, auch im Ertl Glas Stadion hat sich einiges getan. So wurde beispielsweise der Business Club und die Hauptkantine mit einer neuen Soundanlage ausgestattet. Auch die Soundanlage im Stadion wird in dieser Saison ausgetauscht und soll bis Mitte 2025 komplett neu sein.

In der Hauptkantine wurde zudem ein Fernseher installiert. Bei Getränken und Musik kann so nach den 90. Spielminuten noch ausgiebig analysiert und fachgesimpelt werden.

