Nachdem der Auftakt mit der 0:1-Heimniederlage gegen die Vienna nicht nach Wunsch verlaufen ist, pocht der FC Liefering zur LigaZwa-Auswärtspremiere in der Oststeiermark auf Wiedergutmachung. Gegner Lafnitz entführte gegen Bundesliga-Absteiger Lustenau indes einen Zähler aus dem Ländle und dürfte nach dieser stolzen Nullnummer auf mehr aus sein.

C

Die Statistik spricht allerdings für Luka Reischl & Co., schließlich konnten die jungen Salzburger – bei einer Punkteteilung – acht der vergangenen neun Duelle für sich entscheiden. Lafnitz-Übungsleiter Saban Uzun, der zuvor unter anderem deutscher Zweitligameister mit den RB Leipzig-Frauen wurde, feiert am Freitag sein LigaZwa-Debüt, gegen Lustenau fehlte er noch aufgrund des Geburtstermins seines Sprösslings.

STATEMENT

Daniel Beichler: „Lafnitz ist ein Gegner, der versuchen wird, von hinten rauszuspielen und mit ,Steil-klatsch-Kombinationen‘ in die Dynamik zu kommen. Sie haben in der Offensive wirklich ordentliche Eins-gegen-eins-Akteure. Trotzdem geht’s in erster Linie um unser Spiel und darum, dass wir die richtigen Lehren gezogen haben, aber auch darum, was gegen die Vienna und im Verlauf der Vorbereitung schon gut war. All das wollen wir am Freitag in den Ring werfen, um eine starke Leistung zu zeigen und damit die Wahrscheinlichkeit auf Punkte hochzuhalten!“

PERSONALSITUATION

Rüstü Erdogan, Elione Fernandes-Neto und Leandro Morgalla fallen verletzungsbedingt aus.

Foto: Getty via FC Liefering