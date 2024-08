Die zweite Runde der ADMIRAL 2. Liga führt den Floridsdorfer Athletiksport-Club in die Steiermark zum KSV 1919. Dort erwartet den FAC ein spannendes Duell, denn ebenso wie die Floridsdorfer, konnten auch die Kapfenberger in der ersten Runde drei Punkte mitnehmen.

Ein Start nach Wunsch gelang dem Floridsdorfer Athletiksport-Club in die 120-Jahre-Jubiläumssaison. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten konnte der FAC überzeugend in die neue Spielzeit der ADMIRAL 2. Liga starten. Nach dem frühen Cup-Aus gegen den ASV Siegendorf, zeigten die Blau-Weißen Kampfgeist und konnten im Spiel gegen Titelkandidat St. Pölten ihre Qualität auf dem Rasen zeigen.

Auch Kapitän Mirnes Becirovic ist nach dem Ligaauftakt positiv gestimmt: „Wir wollten auf dem Platz eine Reaktion zeigen und uns selbst auch beweisen, dass wir das besser können als wir es im Cup gezeigt haben. Man darf nach so einer Niederlage nicht Trübsal blasen, sondern muss die eigenen Fehler analysieren und alles daransetzen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Genau das haben wir am Sonntag geschafft.“

Für den Kapitän war es die Körpersprache, die am Ende den Sieg herbeigeführt hat: „Wir waren von der ersten Sekunde an voll im Fokus. Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, war der nächste Teamkollege sofort da und hat ihn unterstütz. Am Feld muss man eine Einheit sein und das wollen wir auch am Freitag zeigen.“

Nun steht der FAC nach dem Auftaktspiel auf dem ersten Tabellenplatz. Jedoch warten in den kommenden Runden schwere Gegner auf die Hauptstädter. Mit dem KSV 1919 gibt es gleich am Freitag ein spannendes Duell. Die Steirer konnten in der ersten Runde etwas überraschend der favorisierten Admira Wacker drei Punkte abluchsen. Die Mannschaft von Cheftrainer Ismail Atalan siegte in der Südstadt dank des Tores von Levan Eloshvili mit 1:0.

Die Falken beendeten die vergangene Spielzeit auf dem elften Tabellenplatz und konnten in keinem der letzten acht Aufeinandertreffen mit dem FAC als Sieger vom Platz gehen. Nichtsdestotrotz warnt Becirovic vor dem kommenden Gegner: „Es wird bestimmt eine schwere Aufgabe, da Kapfenberg sehr heimstark ist. Sie haben einen neuen Trainer und eine neue Spielweise. Daher erwarten wir ein „anderes“ Kapfenberg als in der vergangenen Saison. Aber wir sind erst in der zweiten Runde. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch nicht viel zu analysieren. Wir müssen den Fokus auf unser Spiel legen und die Leistung vom Sonntag bestätigen.“

Es wäre ein spezieller Sieg, den die Blau-Weißen in der Steiermark einfahren könnten. Denn der Floridsdorfer AC hat seit dem Wiederaufstieg in die zweithöchste Spielklasse, vor zehn Jahren, noch nie die ersten beiden Ligaspiele einer Saison für sich entschieden. Die Ansage ist also klar: „Wir fahren natürlich nach Kapfenberg, um dort zu bestehen und die drei Punkte mit in die Hopfengasse zu nehmen“, so Becirovic.

