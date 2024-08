In der 2. Runde der ADMIRAL 2. Liga hat die SV Guntamatic Ried am Freitag, dem 9. August, im ersten Heimspiel der Saison den SV Horn zu Gast. Die Begegnung in der Innviertel ARENA wird von Schiedsrichter Stjepan Bosnjak um 18.00 Uhr angepfiffen (LIGAPORTAL-LIVETICKER).Tickets für das Spiel gibt es in der Geschäftsstelle der SV Guntamatic Ried, online unter svried.at und am Spieltag ab 16.00 Uhr an den Stadionkassen. Während die "Wikinger" den Auftakt mit dem 1:0 in Stripfing positiv gestalten konnten, verloren die Waldvierter zu Hause gegen Rapid II mit 2:3.

Schlussmann und Kapitän Andreas Leitner will auch im zweiten Saisonspiel die "Null" halten - der SV Ried-Keeper blickt mit einem "guten Gefühl" auf das erste Heimspiel der taufrischen Zweitliga-Spielzeit.

"...eine Riesenvorfreude auf dieses erste Heimspiel"

In der vergangenen Saison holte die SV Guntamatic Ried 35 Punkte in Heimspielen und war damit das beste Heimteam der Liga. Dies soll auch in diesem Jahr gelingen. SVR-Kapitän Andreas Leitner freut sich bereits auf den Heim-Auftakt gegen Horn: „Wir haben eine Riesenvorfreude auf dieses erste Heimspiel. Wir gehen mit einem guten Gefühl aus dem ersten Spiel in diese Partie hinein. Horn wird in erster Linie versuchen, hinten gut zu stehen. Wir müssen sie gut bespielen und vorbereitet sein, wenn sie Nadelstiche nach vorne setzen. Wir werden Horn nicht unterschätzen und hochmotiviert in dieses Spiel gehen.“

Auch SVR-Cheftrainer Maximilian Senft erwartet einen tollen Auftakt in der Innviertel ARENA, wenngleich er auch auf die Stärken des Gegners hinweist: „Horn ist eine spielerisch gute Mannschaft, wir wollen ihre Spielfreude daher von der ersten Sekunde an im Keim ersticken. Unser lebendiges Stadion wird dabei eine große Unterstützung sein.“

Personalsituation: Bei der SV Guntamatic Ried sind alle Spieler wieder im Training. Wilfried Eza, Alexander Mankowski, Lumor und Philipp Pomer sind noch fraglich.

Das letzte Aufeinandertreffen: Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Horn am 19. April 2024 in der 24. Runde der vergangenen 2. Bundesliga-Saison in Horn aufeinander. Ried siegte durch Treffer von Philipp Pomer (22.) und Fabian Rossdorfer (86.) mit 2:0.

Die Zahlen zum Spiel: Die SV Guntamatic Ried und Horn spielten in der 2. Bundesliga (2018-20, 2023/24) bisher sechs Mal gegeneinander. In allen sechs Spielen siegte Ried – bei einer Gesamttordifferenz von 21 zu 3 für die Innviertler.

Cupschlager in der Innviertel Arena gegen SK Sturm Graz 💥⚫🟢



Am 28. August, trifft unsere SVR in der zweiten Runde des Uniqa ÖFB Cups auf den SK Sturm Graz. Anstoß in der Innviertel Arena ist um 18:00 Uhr. 🏟️



🎟️: https://t.co/jV3H6yqtSe#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/s63GKxHpt7 — SV Ried 1912 (@svried1912) August 7, 2024

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger