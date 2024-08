Der Senat 3 der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat im Solarstadion Gleisdorf, der Heimstätte des SK Sturm Graz II, eine mangelhafte Beschaffenheit des Spielfeldes (A-Kriterium) festgestellt und deshalb die Stadionzulassung für die zweithöchste Spielklasse mit sofortiger Wirkung entzogen. Die Steirer müssen nun bis kommenden Montag, den 12. August 2024, entweder die Instandsetzung des Platzes nachweisen oder ein Ausweichstadion nennen. Weiters kommt es auch zu nachfolgenden Spielverschiebungen in Runde 4 und 5 der neuen ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25.

Torhüter Matteo Bignetti und der SK Sturm Graz II haben mal wieder Ausschau nach einem Ausweichstadion für die Heimspiele zu halten (in der Vorsaison in der Ergo Arena in Wr. Neustadt!). Es sei denn, die Instandsetzung des Rasens im Solarstadion in Gleisdorf erfolgt zeitgerecht. Das nächste Heimspiel der "Jungblackies" ist für Samstag, den 17. August, terminiert - das steirische Duell gegen die Kapfenberger zur besten Primetime (20 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Lokalaugenschein aus Gleisdorf

Spielverschiebungen Runde 4 und 5 - zwei Mal SV Ried betroffen

4. Runde, 23.-25.08.2024

Sa., 24.08.2024, 14:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER): SV Guntamatic Ried – FC Liefering*

*Auf Antrag der Innviertler und mit Zustimmung aller Parteien wird dieses Spiel vom ursprünglichen Termin Sonntag, den 25.08. – 10:30 Uhr auf Sa., den 24.08. – 14:30 Uhr verschoben.

5. Runde, 30.8-01.09.2024

Fr., 30.08.2024, 20:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER): SC Austria Lustenau – Floridsdorfer AC

Sa., 31.08.2024, 14:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER): SV Licht-Loidl Lafnitz – SV Guntamatic Ried*

*Dieses Spiel muss vom ursprünglichen Termin aufgrund der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups (28.08.) iVm der 2-spielfreien-Tage-Regelung auf Sa., den 31.08. verschoben werden.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL