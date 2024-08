Wie der Floridsdorfer AC in seiner heutigen Klubaussendung vermeldet, stattet der ADMIRAL 2. Ligist den 20-jährigen Rasid Ikanovic mit seinem ersten Profivertrag bei den Blau-Weißen aus. Der talentierte Defensivakteur stammt aus dem FAC-Nachwuchs und ist schon länger Teil des erweiterten Profikaders. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

Youngster Rasid Ikanovic (r.) und Lukas Fischer, FAC-Geschäftsführer Sport

„Rasid ist ein echtes FAC-Eigengewächs und verkörpert den Weg, den wir als Verein gehen wollen"

Rasid Ikanovic war in den vergangenen Jahren ein fester Bestandteil der FAC-Amateure in der 2. Wiener Landesliga. Der Youngster ist inzwischen bereits länger Teil des erweiterten Profikaders und regelmäßig im Team von Cheftrainer Mitja Mörec trainiert. Der Abwehrakteur konnte in der vergangenen Saison schon zwei Mal in der ADMIRAL 2. Liga für die Blau-Weißen auflaufen. Seine kontinuierliche Entwicklung hat ihm den verdienten Schritt in den Profibereich ermöglicht.

Lukas Fischer, Geschäftsführer Sport: „Rasid ist ein echtes FAC-Eigengewächs und verkörpert den Weg, den wir als Verein gehen wollen. Seine Leistungen bei den Amateuren und im Training mit den Profis haben gezeigt, dass er bereit für diesen Schritt ist. Wir freuen uns ihn weiter auf seinem Weg zu begleiten.“

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club setzt damit ein weiteres Zeichen für die Förderung junger Talente aus der eigenen Jugend und ist stolz darauf, mit Rasid Ikanovic einen weiteren Spieler aus den eigenen Reihen im Profikader aufzunehmen.

Rasid Ikanovic erhält einen Profivertrag! 🤩

Der 20-jährige Mittelfeldspieler stammt aus dem FAC-Nachwuchs und kam bereits in der vergangenen Saison zu Einsätzen in der @LigaZwa_AT 🔵⚪️



ℹ️ Alle Infos dazu gibt’s auf unserer Homepage



📲 https://t.co/4LAJ37baCE#Wirfürden21 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) August 8, 2024

Fotocredit: FAC