Der SKN St. Pölten bekommt weiteren Zuwachs für das Wolfsrudel. Wie der ADMIRAL 2. Ligist, der heute Abend in der 2. Runde der Meisterschaft zum Einzelspiel Austria Lustenau empfängt (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), vermeldet, wurde der Franzose Ramiz Harakaté verpflichtet. Der 22-Jährige (geb.: 13.07.2002) war zuletzt bei Racing Club de France im Einsatz und hat die sportliche SKN-Führung überzeugt. Der Offensivakteur unterschrieb einen Vertrag bis 2025 plus Option und soll vor allem auf der Außenbahn für Gefährlichkeit in Richtung Strafraum und Tor sorgen. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS.

„Ramiz soll uns eine gewisse Unberechenbarkeit geben"

Christoph Freitag, Sportdirektor SKN St. Pölten: „Mit Ramiz bekommen wir einen Spieler, der uns eine gewisse Unberechenbarkeit geben soll. Er hat uns auf Anhieb überzeugt, und wir sind froh, dass wir mit ihm unsere Offensive verstärken können.“

Ramiz Harakaté: „Ich freue mich sehr darüber, jetzt ein Teil des Rudels zu sein! Ich kann es kaum erwarten, mit den Wölfen zu spielen! Von der ersten gemeinsamen Partie an hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft stark ist und gemeinsam ein Ziel erreichen will. Und das entspricht auch ganz genau meinen Werten.“

Fotocredit: SKN St. Pölten