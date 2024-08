Zum ersten Heimspiel der noch jungen ADMIRAL 2. Liga-Saison wartet auf den First Vienna FC 1894 das erste Topspiel und die erste Matinee. Gespielt wird am Sonntag in der Naturarena Hohe Warte. Österreichs ältester Fußballverein empfängt um 10:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) mit dem FC Admira Wacker einen neunfachen österreichischen Meister und Titelkandidaten in Wien-Döbling, der sich zum Auftakt beim Debüt von Neo-Cheftrainer Thomas Silberberger überraschend dem KSV 1919 mit 0:1 zu beugen hatte.

Kapitän Bernhard Luxbacher (l.) und der First Vienna FC wollen auch das dritte Saison-Pflichtspiel siegreich bestreiten, wenngleich die Aufgabe bei der Sonntagmatinee gegen die "Panther" eine äußerst ansprechsvolle werden könnte.

„Wir freuen uns alle sehr, am Sonntag endlich wieder ein Meisterschaftsspiel auf der Hohen Warte vor unseren Fans bestreiten zu können. Mit der Admira wartet ein interessanter Gegner auf uns. Ich denke, wenn die Partie um 10:30 Uhr am Sonntag stattfindet, werden viele Zuschauer kommen und einen hoffentlich gelungenen Fußballvormittag mit uns feiern“, sagt Kapitän Bernhard Luxbacher voller Vorfreude.

Die Vienna startete erfolgreich in die neue Spielzeit mit zwei Pflichtspielsiegen. Im UNIQA ÖFB-Cup gelang ein 3:1-Auswärtssieg gegen den FC Marchfeld Donauauen. Auch das Auftaktspiel in der ADMIRAL 2. Liga konnte die Mannschaft letzte Woche mit einem 1:0-Sieg gegen den FC Liefering für sich entscheiden.

Kapitän Bernhard Luxbacher zeigt sich mit den bisherigen Spielen zufrieden: „Wir können sehr zufrieden mit dem Saisonstart sein. Im Cup wollten wir unbedingt weiterkommen, das haben wir geschafft, und auch im schwierigen Spiel auswärts gegen Liefering wollten wir unbedingt einen Sieg zum Saisonstart. Das ist uns gelungen, deswegen können wir zufrieden sein. Jetzt wartet mit der Admira zum Heimspielauftakt bereits ein Titelkandidat.“

Für die Admira begann die Saison in der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cups mit einem 5:1-Sieg gegen St. Anna, was dem Team von Neo-Coach Thomas Silberberger den Einzug in die 2. Cup-Runde sicherte. In der Liga hingegen starteten die Südstädter mit einer 0:1-Heimniederlage gegen den SV Kapfenberg und stehen derzeit mit null Punkten auf dem 13. Tabellenplatz der noch frühen Saison.

Kapitän Bernhard Luxbacher ergänzt: „Natürlich hat jeder mitbekommen, dass sich bei der Admira jetzt im Sommer viel getan hat, viele Veränderungen. Aber wir schauen auf uns. Wir haben eine Serie von saisonübergreifend sieben Spielen, sieben Siegen, und ich glaube, wir brauchen uns vor niemandem verstecken. Wir wollen sowieso jedes Spiel gewinnen, speziell auf der Hohen Warte. Ich glaube, wir sollten in jedem Spiel das bestimmende Team sein und nicht auf den Gegner schauen.“

