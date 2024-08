Wie die Verantwortlichen der ADMIRAL 2. Liga soeben vermelden, kommt es in der neuen Saison 2024/25 in der Meisterschaft in Runde 5 am Freitag, den 30. August zu Spielverschiebungen.

Jürgen Bauer (r.) und die Vienna spielen am letzten August-Freitag in der Naturarena Hohe Warte nun später als zunächst geplant gegen den SKN St. Pölten.

5. Runde – Freitag, 30.08.2024

Dabei wird aus organisatorischen Gründen das Einzelspiel getauscht:

18:00 Uhr, SC Austria Lustenau – FAC Wien

20:30 Uhr, First Vienna FC 1894 – SKN St. Pölten

Beide Spiele gibt es selbstverständlich im Ligaportal-LIVETICKER!

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL