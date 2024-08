Der langjährige Spieler des Traditionsklubs FC Admira Wacker, Anton „Burli“ Herzog, ist im Alter von 82 Jahren in der vergangenen Woche verstorben. Dies gaben die Südstädter heute bekannt. Der Vater von Ex-ÖFB-Teamspieler Andreas Herzog stand für die Admira in den 1960er- und 1970er-Jahren in zehn Saisonen in 230 Spielen auf dem Rasen und erzielte dabei 43 Tore.

368 Spiele in Österreichs Fußball-Oberhaus

Anton Herzog spielte außerdem auch für Austria Wien und den Wiener Sport-Club und kam insgesamt auf 368 Partien (68 Tore) in Österreichs Fußball-Oberhaus.

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Anton „Burli“ Herzog, einem herausragenden Fußballspieler und liebevollen Vater, der in der vergangenen Woche im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Anton Herzog war in den 1960er - 1970er Jahren eine prägende Figur bei der Admira. (1/3) pic.twitter.com/sQNdluJndg — Admira Wacker (@FCAdmiraWacker) August 13, 2024

