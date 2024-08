Zwölf Mannschaften, vier Gruppen, drei Turniertage – ein Gewinner. Das Gelände der Red Bull Fußball Akademie ist auch bei der 15. Ausgabe der Next Generation Trophy Schauplatz eines der prestigeträchtigsten U16-Turniere Europas. Vom 15. bis zum 17. August duellieren sich die von Tobias Kern betreuten Jungbullen mit den verheißungsvollsten Nachwuchshoffnungen namhafter Adressen aus aller Welt. Neben FC Chelsea, Benfica Lissabon und Brighton & Hove Albion gastieren beispielsweise auch mit Red Bull Bragantino (2023) und Yeelen Olympique (2022) die Titelträger der vergangenen beiden Jahre in Liefering.

Startschuss für einige Weltkarrieren - siehe Foden & Co.

Phil Foden, Ferran Torres, Dominik Szoboszlai, Josko Gvardiol oder auch Niclas Füllkrug: In der Next Generation Trophy haben etliche Youngsters bereits ihr Talent aufblitzen lassen. Vom Saalachspitz und zuvor von Rif aus sollten ebenjene Karrieren in weiterer Folge in EM-Finali, EM- und UEFA Champions League-Titel, Premier League-Trophäen und Torjägerkronen münden.

Auch die jüngsten Sternstunden im österreichischen Fußball haben in der NGT ihren Ursprung: Mit Patrick Pentz, Konrad Laimer und Xaver Schlager kickten alleine 2012 drei aktuelle Nationalteam-Stützen im U16-Turnier, 2011 hatte Alexander Schlager im Salzburger Siegerteam das Tor gehütet.

Die diesjährige Auflage eröffnet das Kern-Kollektiv mit dem Auftakt-Gruppenspiel gegen die TSG Hoffenheim (Donnerstag, 11:00 Uhr).

Den kompletten Spielplan gibt’s hier.

„Weltbekannte Spieler haben erste Erfahrungen auf internationalem Top-Niveau in Salzburg gemacht"

Manfred Pamminger (Geschäftsführer des FC Liefering): „Für die 15. Auflage unseres internationalen U16-Turniers ist es meinem Organisationsteam wieder einmal gelungen, ein spektakuläres Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. Auch heuer werden wir an den drei Turniertagen technisch hochwertigen, temporeichen und intensiven Nachwuchsfußball sehen.

Im Laufe der letzten Jahre haben viele mittlerweile weltbekannte Spieler ihre ersten Erfahrungen auf internationalem Top-Niveau hier in Salzburg gemacht. Auch dieses Mal werden wir wieder einige der größten Talente Europas – aber ebenso jene von anderen Kontinenten – beobachten können. Ich wünsche uns wie immer ein richtiges Fußballfest im Sinne des Fairplay-Gedankens und eines ohne schwerere Verletzungen!“

Tobias Kern (Trainer Red Bull Fußball Akademie U16): „Nach gut drei Wochen der Vorbereitung ist die Vorfreude auf unser Drei-Tages-Turnier riesengroß. Die Next Generation Trophy ist für unsere Spieler eine einzigartige Herausforderung. Die Qualität der Gegner, der Druck in der eigenen Akademie zu spielen oder bei dem Turnier zu performen – bei dem sie vor Jahren selbst als Balljungen fungierten – macht es sehr speziell für die Burschen, man merkt ihnen die Anspannung schon seit Tagen an.

Zudem wollen wir gemeinsam natürlich wie vergangenes Jahr eine Top-Platzierung erreichen. Das Wichtigste ist, dass wir unseren Fußball spielen – egal, gegen welchen Gegner!“

MODUS

Gespielt wird über zwei Halbzeiten à 25 Minuten mit einer fünfminütigen Unterbrechung. In der K.-o.-Phase ermittelt nach einem Unentschieden in der regulären Spielzeit ein Elfmeterschießen den Sieger.

LIVESTREAM

Alle Partien werden im Livestream auf dem YouTube-Kanal des Kooperationspartners FC Red Bull Salzburg übertragen.

Fotocredit: FC Liefering by Getty