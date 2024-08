Der 29-Jährige Verteidiger wechselt von der SpVgg Bayreuth ins Waldviertel und erhält ein Arbeitspapier für die kommende Saison!

Mit dem 29-jährigen Abwehrspieler Anthony Syhre holt der SV Horn einen erfahrenen Spieler, der schon 130-mal in der 3. Liga in Deutschland auf dem Feld stand. Der ehemalige Nachwuchsnationalteamspieler aus Deutschland erhielt seine fußballerische Ausbildung in der Jugend von Hertha BSC, bei denen er alle Teams bis in die 2. Mannschafft durchlief. Daraufhin folgten Wechsel zu VFL Osnabrück (3. Liga Deutschland), den Würzburger Kickers Regionalliga Bayern), Fortuna Sittard (1. Liga Niederlande), dem Halleschen FC (ehem. 3. Liga), FSV Zwickau (ehem. 3. Liga), dem Greifswalder FC (Regionalliga Nord/Ost) und zuletzt zur SpVgg Bayreuth (Regionalliga Bayern). Insgesamt absolvierte Anthony Syhre 129 2. Liga Partien, 99 Regionalliga-Spiele, 1 Spiel in der Eridivisie und 1 Spiel im DFB-Pokal.

Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang: "Wir freuen uns sehr, dass der Transfer von Anthony geklappt hat. Er ist ein routinierter und erfahrener Spieler, der bereits einige Spiele in der 3. Liga in Deutschland bestritten hat. Wir haben mit ihm einen Spieler verpflichtet, der genau in unser Anforderungsprofil passt und sind überzeugt, dass er unserer Defensive einiges an Stabilität verleihen wird."

Foto: SV Horn