Eine neuerliche Kommissionierung des Solarstadions in Gleisdorf durch den Senat 3 hat ergeben, dass das Spielfeld weiterhin eine unzureichende Rasenqualität aufweist. Daher trägt der SK Sturm Graz II mit Genehmigung des Senat 5 das nächste Heimspiel gegen den KSV 1919 in der Lavanttal-Arena aus.

"Viele Helfer haben in unzähligen ehrenamtlichen Stunden geholfen. Wir sind nun alle sehr enttäuscht, dass alle Mühen nicht gefruchtet haben, aber zuversichtlich, dass das nächste Sturm II-Heimspiel am 14.09. wieder im schönen Solarstadion stattfinden wird", sagt Ing. Robert Becker, Obmann des FC Gleisdorf 09 gegenüber Ligaportal.



SK Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker betont: "Ich möchte mich beim Wolfsberger AC bedanken, dass sie uns bei der Lösungsfindung in der Spielortfrage für Sturm II unterstützt haben und wir nun unser Heimspiel gegen den Kapfenberger SV in der Lavanttal Arena austragen können. Hinsichtlich des Solarstadions in Gleisdorf wird mit den Verantwortlichen vor Ort gemeinsam am schnellstmöglichen Wiederherstellen der Bespielbarkeit des Rasens gearbeitet. Wir sind guter Dinge, dass die kommenden Heimspiele wieder in Gleisdorf ausgetragen werden können."